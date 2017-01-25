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Sennaroğlu'ndan UBP açıklaması

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Sennaroğlu'ndan UBP açıklaması
Büyükkonuk Belediye Başkanı Sennaroğlu, son zamanlarda bağımsız olarak sürdürdüğü görevini UBP ile birleştirdiğini dün akşam açıkladı. UBP'yi seçmesinin sebeplerini açıklayan Sennaroğlu, yeni hükümeti, geçmiş hükümetle kıyasladı...

Konu ile ilgili Sennaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"Büyükkonuk Belediye başkanı Ahmet Sennaroğlu olarak 2014 yerel seçimlerinde büyük bir destek ve ekiple seçimi kazanmış ve daha sonrada görevime bağımsız olarak devam ettiğim tarafınızca bilinmektedir. Başta bu uzun yola çıkarken ekip ve arkadaşlık ruhumu kendime rehber edindim ve sonuna kadarda etmeye de devam edeceğim.

Son dönemlerde yapmış olduğum istişareler sonucunda ve bilhassa bölgemizin en büyük sorunlarından olan Büyükkonuk Sosyal Tesisleri’nin (The Pine View Restorant& Bar) beldemize geri kazandırılmasında Ulusal Birlik Partisi yönetiminin istikrarlı duruşu ekip olarak Ulusal Birlik Partisi’ne katılmamıza sebep olmuştur. Mevcut hükümet bu ve buna benzer olayların çözümünde eski hükümete bakıldığında daha erken sorun çözen iş bitirici bir tavır sergilemektedir. Ayrıca beldemizde birçok gencimizin ihtiyacı olana kırsal kesim arsalarını dağıtma aşamasına getirmiş hızlı hizmet anlayışına sahiptir. Bu konulara daha birçok örnek verebiliriz.

Bu bağlamda meclis üyelerim ve ekibimle yapmış olduğumuz birebir toplantılarda bize yakın ve sıcak ilgi gösteren ve her konuda yanımızda olan, beldemiz için istemiş olduğumuz hiçbir şeyi geri çevirmeyen Sayın Başbakanımız Hüseyin Özgürgün’ün yanında olma kararını almış bulunmaktayız. Ben ve ekibim bugünden itibaren siyasetimizi atalarımın partisi olan Ulusal Birlik Partisi’nde sürdüreceğimizi ve hizmette dün olduğu gibi bugünde hiçbir parti rozetine bakmaksızın halka eşit şekilde ve aynı eforla devam edeceğimizi tüm kamuoyuna saygı ile duyururuz"

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