Sennaroğlu,TÜMBİFED Heyetini Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Türkiye’de ki iş hayatına ve sosyal farkındalık yaratılacak alanlara yönelik çalışmalar yapan Tüm Bürokrat ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) heyetini kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde söz alan TÜMBİFED Başkanı Mehmet Hüsrev, KKTC’ne her yıl gelerek temaslar yaptıklarını ve her gelişlerinde faydalı görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Hüsrev, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Cumhuriyet Parkı içerisinde yer alan anıt mezarının geliştirilip güzelleştirilmesi adına üzerlerine düşen katkıyı yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Başkan Sennaroğlu da konuşmasında, ziyareti nedeniyle federasyon yetkililerine teşekkür ederken Federasyonun KKTC’ye olan ilgisinden dolayı memnun olduklarını ifade etti.

Sennaroğlu, anıt mezarla ilgili katkı çalışmaları hakkında Hükümete bilgi vereceklerini de sözlerine ekledi.