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Şenol Güneş:''Tarkan'dan yeni şarkı bekliyoruz''

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Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş: Bu takımda 2002’de Dünya Kupası’nda 3. olan takımın enerjisi var
Şenol Güneş:''Tarkan'dan yeni şarkı bekliyoruz''

Türkiye Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Şenol Güneş, “2002’de Dünya Kupası’nda 3. olan takımın elektriği enerjisi, bu takımda da var. Zaman ve oyuncu farklılıkları olsa da bu konuda şu anda çok iyiyiz” ifadelerini kullandı. Güneş, “Tarkan bize daha önce Dünya Kupası’ndaki şarkısıyla çok katkı yaptı. Yenisini bekliyoruz” diye konuştu.

Türkiye Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Şenol Güneş, Fanatik’ten Gökmen Özcan’a konuştu. Güneş, hedefinin Dünya Kupası’na katılmak olduğunu söyleyerek “Direkt olarak Dünya Kupası’na gitmeyi çok isterim. Letonya’yla berabere kaldık ama avantaj yine de bizde. 3 maçta 7 puan aldık. Aynı 7 puanı Eylül’de alırsak Karadağ ve Cebelitarık’ı yenip Hollanda’yla berabere kalırsak avantaj yine bizde. Tabii ki keşke hepsini alsak. Ben de oyuncular da Türkiye de Dünya Kupası’nda olmayı çok istiyor. Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılmayı garantiledik, Dünya Kupası’na da gidersek 2 önemli turnuvayla tecrübe açısından bu takımın 5-10 yılını daha kurtarırız dedi. 

‘Bu takımda 2002’nin enerjisi var’

Güneş “Bu takımı 2002’deki takımın yerine koymam. Onlar Dünya Kupası’nda 3. oldular. Şimdikiler sadece Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılmayı garantilediler. Rüştü Reçber’den örnek vereyim. Türkiye’nin en iyi kalecisi. Çünkü hem Dünya Kupası’nda hem de Avrupa Futbol Şampiyonası’nda takıma çok büyük katkılar yaptı. 2002’de Dünya Kupası’nda 3. olan takımın elektriği enerjisi, bu takımda da var. Zaman ve oyuncu farklılıkları olsa da bu konuda şu anda çok iyiyiz. Önce aile ortamında bir takım oluşturmamız gerekiyor. Bunu sağladığımızı düşünüyorum” diye konuştu. 

‘Tarkan bize daha önce Dünya Kupası’ndaki şarkısıyla çok katkı yaptı, yenisini bekliyoruz’

Güneş, sanatçı Tarkan’ın ‘Bir Oluruz Yolunda’ şarkısının Milli Takım ile özdeşleştiğini belirtti. Güneş şu ifadeleri kullandı: 

“Türk Sanat Müziğini çok dinlerim. 2002 Dünya Kupası öncesi Kosta Rika’ya maç izlemeye gittim. Bir diskoda Tarkan’ın müziği çalıyordu. Çok hoşuma gitmişti. Tarkan’ı başka bir yere koyarım. Eser Eyüboğlu var. Gönül Dağı dizisinde de oynuyor. Onun türküleri hoşuma gidiyor. Volkan Konak’ın da yeni programı başladı. Onu da çok severim. Volkan Konak ve Sunay Akın daha önce beraber çalışıyordu. Biri gitar çalıyor, diğeri sohbet yapıyordu. Çok iyi yere geldiler. Volkan’ın sahnesi çok iyidir. 2002 Dünya Kupası zamanında Tarkan’ın, ‘Bir oluruz yolunda’ şarkısı Milli Takım’la özdeşleşmişti. Mustafa Sandal’ın da, ‘Pazara kadar değil mezara kadar’ şarkısı vardı. O da tuttu. Trabzonspor’un da böyle türküleri vardı.

Şimdiki Milli Takımımız için de Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde böyle bir şarkı yapılmasını istiyorum. Tarkan bize daha önce Dünya Kupası’ndaki şarkısıyla çok katkı yaptı. Yenisini bekliyoruz. Maçımıza da gelmişti. Taksim’deki kutlamada da vardı. O dünyaca ünlü bir sanatçı. Onu bambaşka bir yere koyuyorum. Benim ona yakınlığım yok ama Volkan Konak’la arkadaşlığım var.”

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