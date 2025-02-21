Sentetik Biyoloji Devrimi: Sağlıktan Tarıma Yenilikçi Çözümler Yolda!

Sentetik Biyoloji, Sağlıktan Tarıma Her Alanda Devrim Yaratacak!

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü’nün düzenlediği “Periyodik Konferanslar” dizisinde Prof. Dr. Mehmet Öztürk “Sentetik Biyoloji”nin geleceği nasıl şekillendireceğini ele aldı!

Moleküler biyoloji ve kanser genetiği alanında önemli çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mehmet Öztürk, Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen konferansta sentetik biyolojinin bilim, sanayi ve toplum arasındaki bağlantıyı nasıl güçlendirdiğini ele aldı. Yakın Doğu Hastanesi’nde yapılan konferans, akademik topluluk ve endüstri arasındaki iş birliğini güçlendirmek adına önemli bir platform oluşturdu.

Bilimsel çalışmalarını Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde sürdüren Prof. Dr. Mehmet Öztürk, geçtiğimiz günlerde açılışı duyurulan Yakın Doğu Üniversitesi Sentetik Biyoloji Araştırma ve Teknoloji Merkezi ile sentetik biyoloji alanındaki çalışmalarını da Kuzey Kıbrıs’ta sürdürüyor.

DESAM Araştırma Enstitüsü’nün düzenlediği “Periyodik Konferanslar” dizisinin davetli konuşmacısı Prof. Dr. Mehmet Öztürk, sentetik biyolojinin sağlık, tarım, çevre teknolojileri ve biyomalzeme geliştirme gibi pek çok alanda kullanıldığını belirtti. Prof. Dr. Mehmet Öztürk, sentetik biyolojinin bu alanlardaki etkisinin daha da artacağını öngördüğünü ifade etti.

Akademisyenler ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansın sonunda, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Prof. Dr. Mehmet Öztürk’e teşekkür belgesi takdim etti.

Birçok sektörde çığır açan yenilik!

Prof. Dr. Mehmet Öztürk, konuşmasına sentetik biyoloji alanındaki çalışmaların son yıllarda büyük bir ivme kazandığını vurgulayarak başladı. Rekombinant DNA teknolojisinin keşfiyle temelleri atılan bu alanın, sağlık, tarım ve çevre gibi birçok sektörde çığır açtığını belirtti. Prof. Dr. Mehmet Öztürk, “İnsan insülini üretimi ile başlayan süreç, bugün mRNA bazlı aşılar, genetiği değiştirilmiş domuzlardan organ nakli ve biyomalzeme geliştirme gibi yenilikçi uygulamalara kadar uzanıyor” dedi. Sentetik biyolojinin biyoteknoloji ve biyoekonomi üzerindeki etkilerine de değinen Prof. Dr. Mehmet Öztürk, bu teknolojinin ilaç üretimi, yenilenebilir enerji, çevre koruma, atık yönetimi ve tarım gibi alanlarda önemli ilerlemeler kaydettiğini belirtti. Önümüzdeki yıllarda bu alanda küresel çapta büyük gelişmeler yaşanacağını söyleyen Prof. Dr. Öztürk, etik ve biyogüvenlik konularına da dikkat çekti.

Sentetik Biyoloji Araştırma ve Teknoloji Merkezi, yenilikçi iş birliklerine imza atacak!

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde kurulan ve başkanlığını yaptığı Sentetik Biyoloji Araştırma ve Teknoloji Merkezi hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Öztürk, “KKTC’nin ada ülkesi olması, bu alandaki inovatif çalışmaları geliştirmek için büyük bir avantaj sağlıyor. Bu bağlamda, Yakın Doğu Üniversitesi başta olmak üzere ülkedeki tüm üniversitelerle ortak projeler geliştirmeyi ve iş birliği ağını genişletmeyi hedefliyoruz” dedi.

Merkezin hedeflerine ulaşabilmesi için moleküler biyoloji, biyoinformatik ve protein tasarımı gibi alanlarda araştırma gruplarının oluşturulacağını belirten Prof. Dr. Öztürk, akademisyenleri biyomedikal ve aşılar, tıbbi mikrobiyoloji, gıda ve tarım, çevre, biyomalzemeler ve biyoenerji gibi beş farklı alanda oluşturulan çalışma gruplarına katılmaya davet etti.