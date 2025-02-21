  • BIST 9693.69
  • Altın 3432.655
  • Dolar 36.4075
  • Euro 38.1285
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAFilistin Devlet Başkanı Abbas: Filistinlileri zorla yerinden etme planlarını reddediyorum

Sentetik Biyoloji Devrimi: Sağlıktan Tarıma Yenilikçi Çözümler Yolda!

» »
Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü’nün düzenlediği “Periyodik Konferanslar” dizisinde, moleküler biyoloji ve kanser genetiği alanında tanınmış bilim insanı Prof. Dr. Mehmet Öztürk, sentetik biyolojinin geleceğe etkilerini ele aldı.
Sentetik Biyoloji Devrimi: Sağlıktan Tarıma Yenilikçi Çözümler Yolda!

Sentetik Biyoloji, Sağlıktan Tarıma Her Alanda Devrim Yaratacak!

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü’nün düzenlediği “Periyodik Konferanslar” dizisinde Prof. Dr. Mehmet Öztürk “Sentetik Biyoloji”nin geleceği nasıl şekillendireceğini ele aldı!

Moleküler biyoloji ve kanser genetiği alanında önemli çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mehmet Öztürk, Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen konferansta sentetik biyolojinin bilim, sanayi ve toplum arasındaki bağlantıyı nasıl güçlendirdiğini ele aldı. Yakın Doğu Hastanesi’nde yapılan konferans, akademik topluluk ve endüstri arasındaki iş birliğini güçlendirmek adına önemli bir platform oluşturdu.

Bilimsel çalışmalarını Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde sürdüren Prof. Dr. Mehmet Öztürk, geçtiğimiz günlerde açılışı duyurulan Yakın Doğu Üniversitesi Sentetik Biyoloji Araştırma ve Teknoloji Merkezi ile sentetik biyoloji alanındaki çalışmalarını da Kuzey Kıbrıs’ta sürdürüyor.

DESAM Araştırma Enstitüsü’nün düzenlediği “Periyodik Konferanslar” dizisinin davetli konuşmacısı Prof. Dr. Mehmet Öztürk, sentetik biyolojinin sağlık, tarım, çevre teknolojileri ve biyomalzeme geliştirme gibi pek çok alanda kullanıldığını belirtti. Prof. Dr. Mehmet Öztürk, sentetik biyolojinin bu alanlardaki etkisinin daha da artacağını öngördüğünü ifade etti.

Akademisyenler ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansın sonunda, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Prof. Dr. Mehmet Öztürk’e teşekkür belgesi takdim etti.

Birçok sektörde çığır açan yenilik!

Prof. Dr. Mehmet Öztürk, konuşmasına sentetik biyoloji alanındaki çalışmaların son yıllarda büyük bir ivme kazandığını vurgulayarak başladı. Rekombinant DNA teknolojisinin keşfiyle temelleri atılan bu alanın, sağlık, tarım ve çevre gibi birçok sektörde çığır açtığını belirtti. Prof. Dr. Mehmet Öztürk, “İnsan insülini üretimi ile başlayan süreç, bugün mRNA bazlı aşılar, genetiği değiştirilmiş domuzlardan organ nakli ve biyomalzeme geliştirme gibi yenilikçi uygulamalara kadar uzanıyor” dedi. Sentetik biyolojinin biyoteknoloji ve biyoekonomi üzerindeki etkilerine de değinen Prof. Dr. Mehmet Öztürk, bu teknolojinin ilaç üretimi, yenilenebilir enerji, çevre koruma, atık yönetimi ve tarım gibi alanlarda önemli ilerlemeler kaydettiğini belirtti. Önümüzdeki yıllarda bu alanda küresel çapta büyük gelişmeler yaşanacağını söyleyen Prof. Dr. Öztürk, etik ve biyogüvenlik konularına da dikkat çekti.

Sentetik Biyoloji Araştırma ve Teknoloji Merkezi, yenilikçi iş birliklerine imza atacak!

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde kurulan ve başkanlığını yaptığı Sentetik Biyoloji Araştırma ve Teknoloji Merkezi hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Öztürk, “KKTC’nin ada ülkesi olması, bu alandaki inovatif çalışmaları geliştirmek için büyük bir avantaj sağlıyor. Bu bağlamda, Yakın Doğu Üniversitesi başta olmak üzere ülkedeki tüm üniversitelerle ortak projeler geliştirmeyi ve iş birliği ağını genişletmeyi hedefliyoruz” dedi.

Merkezin hedeflerine ulaşabilmesi için moleküler biyoloji, biyoinformatik ve protein tasarımı gibi alanlarda araştırma gruplarının oluşturulacağını belirten Prof. Dr. Öztürk, akademisyenleri biyomedikal ve aşılar, tıbbi mikrobiyoloji, gıda ve tarım, çevre, biyomalzemeler ve biyoenerji gibi beş farklı alanda oluşturulan çalışma gruplarına katılmaya davet etti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Sosyal Medya Diyetleri Çocuklar İçin Büyük Tehlike!17 Şubat 2025 Pazartesi 10:46
  • Girne Üniversitesi’nin KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sınavı 17 Mayıs’ta!17 Şubat 2025 Pazartesi 10:29
  • Sevgililer Günü Konserinde Aşk ve Müzik Buluşacak!13 Şubat 2025 Perşembe 17:56
  • Sevgililer Günü Konserinde Aşk ve Müzik Buluşuyor!13 Şubat 2025 Perşembe 16:36
  • Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs’ın İlk 1000’deki Tek Üniversitesi Oldu!13 Şubat 2025 Perşembe 11:34
  • YDÜ, Kıbrıs’ın ilk 10’daki tek üniversitesi oldu12 Şubat 2025 Çarşamba 16:23
  • ÇOCUKLARINIZI FENOMEN DİYETLERİNDEN UZAK TUTUN!10 Şubat 2025 Pazartesi 10:46
  • İletişim Lisansüstü Programlarında Yüzde 100’e Varan Burs Olanağı!09 Şubat 2025 Pazar 15:43
  • Tabuları Yıkan Program: Aileler, çocuklarıyla artık daha rahat konuşacak!07 Şubat 2025 Cuma 16:37
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nin KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 24 Mayıs’ta!06 Şubat 2025 Perşembe 14:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti