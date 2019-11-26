  • BIST 105.492
  • Altın 269,595
  • Dolar 5,7464
  • Euro 6,3316
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Sentetik cannabinoid ve hintkeneviri tasarrufu

» »
Sentetik cannabinoid ve hintkeneviri tasarrufu
Sentetik cannabinoid ve hintkeneviri tasarrufu

25.11.2019 tarihinde, saat 10.30 sıralarında, Akdoğan’da kullanımında bulunan araç içerisinde şüpheli şekilde görülen C.P. (E-27)’nin üzerinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.         

 

2.         25.11.2019 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde (Güzelyurt Çemberinde), polis tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında, kontrol edilmek için durdurulan araçta yolcu olarak bulunan H.Y.’nin (E-24) hareketlerinden şüphelenilmesi üzerinde üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

    

3.         25.11.2019 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Gazimağusa’da M.A.A.(E-21)’nın kalmakta olduğu yurt odasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.       
 

4.         25.11.2019 tarihinde saat 17.00 sıralarında Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından bir İkametgahta arama yapıldığı sırada konu ikametgaha gelen B.B.(E-23)’nin üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 12 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

 

5.         25.11.2019 tarihinde saat 17.30 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Girne’de bir apartmanın araç park yerinde şüpheli görülen  S.A.A.M.A.S.(E-23)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan metal öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır.

            Ayni gün bahse konu şahsın Girne’de kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada 2 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erkut Yılmabaşar yazdı... Tren rayda ama ray bitti!  "Referans Kavramları" henüz daha oluşmadı!26 Kasım 2019 Salı 11:03
  • PGM duyurdu!26 Kasım 2019 Salı 10:34
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 26 Kasım Salı )26 Kasım 2019 Salı 10:23
  • Nami: “Lute’un hiçbir şey yapmadan gidip geldiği ortaya çıktı”26 Kasım 2019 Salı 10:12
  • Guterres ipleri ele aldı! 3'lüden 5'li doğdu!25 Kasım 2019 Pazartesi 23:57
  • KHA: BM Berlin'deki  "Akşam yemeğinden sonra açıklayacak bir şeyimiz var" diyor25 Kasım 2019 Pazartesi 22:14
  • Rum tarafında saldırıya uğradığını iddia etti ama Polise de gitmedi!25 Kasım 2019 Pazartesi 21:50
  • Berlin: 3'lü yemeğe geçildi.. Yemek sonunda açıklama yapılması bekleniyor...25 Kasım 2019 Pazartesi 21:31
  • Tatar: Bu kadar ifade özgürlüğü olamaz.Hükümet olarak bundan rahatsızız25 Kasım 2019 Pazartesi 20:28
  • Kıb-Tek’le ilgili araştırma komitesi kuruluyor25 Kasım 2019 Pazartesi 20:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti