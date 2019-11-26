Sentetik cannabinoid ve hintkeneviri tasarrufu

25.11.2019 tarihinde, saat 10.30 sıralarında, Akdoğan’da kullanımında bulunan araç içerisinde şüpheli şekilde görülen C.P. (E-27)’nin üzerinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

2. 25.11.2019 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde (Güzelyurt Çemberinde), polis tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında, kontrol edilmek için durdurulan araçta yolcu olarak bulunan H.Y.’nin (E-24) hareketlerinden şüphelenilmesi üzerinde üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

3. 25.11.2019 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Gazimağusa’da M.A.A.(E-21)’nın kalmakta olduğu yurt odasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



4. 25.11.2019 tarihinde saat 17.00 sıralarında Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından bir İkametgahta arama yapıldığı sırada konu ikametgaha gelen B.B.(E-23)’nin üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 12 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

5. 25.11.2019 tarihinde saat 17.30 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Girne’de bir apartmanın araç park yerinde şüpheli görülen S.A.A.M.A.S.(E-23)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan metal öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır.

Ayni gün bahse konu şahsın Girne’de kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada 2 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.