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Sentetik DNA İle Nano-Anten Geliştirildi

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Kanada'da bilim insanları, proteinlerdeki yapısal değişiklikleri izlemek için sentetik DNA kullanarak, radyo dalgaları alıp gönderebilen nano-anten geliştirdi.
Sentetik DNA İle Nano-Anten Geliştirildi

“Nature Methods” dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, Montreal Üniversitesi’nden araştırmacılar, ışığı bir renkte alan ve proteinle etkileşimine göre farklı bir renkte geri ileten insan saçının binde birinden daha küçük anten geliştirdi.

Bilim insanları, insan saçının binde biri boyuttaki bir nano-anten geliştirdi. 

Bir organizmanın gelişmesi, yaşaması ve yeniden üremesi için gerekli tüm yönergeleri içeren DNA'nın yapı taşlarının kendiliğinden kurulma özelliğinden yararlanan araştırmacılar, birbirine kenetlenen Legolar gibi hareket eden kısa sentetik DNA dizileri kullanarak, proteinlerin işlevlerini tanımlayabilecek DNA bazlı floresan nano-antenler üretti.

Nanometre uzunluğundaki antenin reseptörleri, hedef protein belirli bir biyolojik işlev gösterdiğinde proteinin yüzeyindeki moleküllere kimyasal tepki vererek, farklı bir sinyal üretiyor. Bu sinyallerin ne anlama geldiği, antenin yaydığı ışıktan tespit ediliyor.

Araştırmacılar, geliştirdikleri nano-anten sayesinde ilk defa alkalen fosfataz enziminin birçok biyolojik molekül ve ilaçla etkileşimi gerçek zamanlı olarak tespit edebildiklerine, bu enzimin birçok kanser türü ve bağırsak iltihabıyla bağlantılı olduğuna işaret etti. Geliştirilen yeni teknolojinin, özellikle yeni ilaç buluşlarında yararlı olması bekleniyor.

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