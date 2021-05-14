  • BIST 1.441
  • Altın 497,673
  • Dolar 8,3566
  • Euro 10,1202
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKA9010 test yapıldı, 24'ü yerel 33 pozitif vaka

Şentop, Sennaroğlu'nun Bayramını Kutladı

» »
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu’nu telefonla arayarak, Ramazan Bayramı'nı kutladı. 
Şentop, Sennaroğlu'nun Bayramını Kutladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu’nu telefonla arayarak, Ramazan Bayramı'nı kutladı. 

ŞENTOP

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Şentop, görüşmede, Sennaroğlu nezdinde KKTC Cumhuriyet Meclisi’ne mensup milletvekillerine ve Kıbrıs Türk halkına selamlarını ileterek, bayramın huzur içerisinde geçmesini temenni etti. 

Şentop ayrıca, Mescid-i Aksa’ya yapılan saldıralar ve yaşananlardan ötürü duyduğu üzüntüyü dile getirerek, yaşananlara Müslüman ülkelerin ortak tepkisinin önemine dikkat çekti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sennaroğu’nu heyeti ile birlikte en kısa sürede Ankara’da ağırlamaktan duyacağı memnuniyeti de dile getirdi.

SENNAROĞLU

Sennaroğlu da görüşmede, Şentop’un ve Türk halkının bayramını kutlayarak, birçok ortak duyguda birlikte hareket ettikleri gibi bayram sevincini de Anavatan Türkiye ile birlikte yaşamanın mutluluğunu duyduklarını iletti. 

Sennaroğlu, Mescid-i Aksa’da şehit düşen ve yaralanan müslümanların acısını hissettiklerini ifade ederek, yaşananların son bulmasını temenni etti.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ramazan Bayramı namazı Covid-19 tedbirlerine uyularak, seyreltilmiş ibadet düzeninde kılındı14 Mayıs 2021 Cuma 11:13
  • Ramazan (Şeker) Bayramı’nın ikinci günü kutlanıyor14 Mayıs 2021 Cuma 11:13
  • Çavuşoğlu, “Dünya Çiftçiler Günü” nedeniyle mesaj yayımladı.14 Mayıs 2021 Cuma 11:11
  • AKEL: Uluslararası toplum İsrail'in Gazze'deki saldırılarına kayıtsız kalamaz!14 Mayıs 2021 Cuma 11:05
  • Çavuşoğlu, Dünya Çiftçiler Günü Dolayısıyla Mesaj Yayınladı14 Mayıs 2021 Cuma 10:18
  • Saner’den Oktay’a bayram tebriği14 Mayıs 2021 Cuma 10:14
  • KTÇB Başkanı Kelle: Toprak Sınıflandırılması ve Toprak Koruma Yasası Hayata Geçirilmeli14 Mayıs 2021 Cuma 10:13
  • 12 Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı14 Mayıs 2021 Cuma 10:08
  • Patates Ambarları Yangında Zarar Gördü14 Mayıs 2021 Cuma 09:55
  • Edremit'te Yüksek Ses ve Gürültü Ele Verdi14 Mayıs 2021 Cuma 09:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti