  • BIST 119.339
  • Altın 395,988
  • Dolar 6,8556
  • Euro 7,7458
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAKTAMS yarın Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak

Şentop yeniden TBMM Başkanı oldu

»
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na seçildi.
Şentop yeniden TBMM Başkanı oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı seçiminin birinci turunda adaylar seçilebilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamadı. TBMM Genel Kurulu'nda yapılan birinci tur oylamada 556 milletvekili oy kullandı.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 324, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç 131, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu 50, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 34, TİP Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Baş 9 oy aldı. 8 oy da geçersiz sayıldı.

Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan olan üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuna, yani 400 oya ulaşamadı.

Meclis Başkanı seçimi için ikinci tur oylamaya geçildi.

İkinci tur oylamada Şentop, 329, Koç 133, Katırcıoğlu 53, Filiz ise 36 oy aldı.

4 adayın hiçbirinin 2. turda da gereken 3'te 2 oyu sağlayamaması üzerine üçüncü tur oylama başladı. Bu turun sonunda 328 oy alan Mustafa Şentop, yeniden TBMM Başkanı oldu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sakarya'daki patlamayla ilgili dört kişi tutuklandı07 Temmuz 2020 Salı 13:08
  • Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı07 Temmuz 2020 Salı 11:01
  • Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 4 tutuklama07 Temmuz 2020 Salı 10:24
  • Milli Savunma Bakanı Akar: Fransız iddiaları gerçekleri yansıtmıyor06 Temmuz 2020 Pazartesi 22:47
  • Eskort sitesi açıp Türkiye'de 249 kişiyi dolandıran çete çökertildi06 Temmuz 2020 Pazartesi 20:24
  • Çavuşoğlu, AB Temsilcisi Borrell'e BOREL hediye etti06 Temmuz 2020 Pazartesi 18:22
  • Bahçıvanlık yaptığı evde Hint keneviri yetiştiriyormuş06 Temmuz 2020 Pazartesi 18:13
  • Cem Uzan açıkladı: Türkiye'ye ne zaman dönecek?06 Temmuz 2020 Pazartesi 18:11
  • Türkiye'de Alkollü içki fiyatlarına büyük zam! İşte son fiyatlar06 Temmuz 2020 Pazartesi 18:10
  • Türkiye'de motorine 10 kuruş zam06 Temmuz 2020 Pazartesi 17:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti