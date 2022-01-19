Şentürkler: Pandemi Döneminde Devletin Tahsildarı Ettiğiniz Muhasiplerin Yüzüne Bile Bakmadınız

Bağımsızlık Yolu İskele milletvekili adayı Zekiye Şentürkler muhasip sorunlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Şentürkler, “Tüm dünyanın başına bela olan pandemi, Mart 2020’de de ülkemizi kasıp kavurmaya başladı ve o günden bu yana halen etkilerini sürdürmektedir. Ekonomik anlamda her kesimi ciddi anlamda zedeleyen bu süreçte devletin tahsildarı olarak görev yapan biz muhasipler ailemizin ve kendimizin sağlığını hiçe sayarak her koşulda sesimizi çıkarmadan sorumluluk bilinciyle çalışmış, devletin belirlediği tarihlerde mükelleflerimizin KDV ve benzeri çeşitli vergilerini, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarını ve gerekli diğer tüm yasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri için büyük özveri gösterdik.” dedi.

Fakat maalesef, üzerimize türlü yük bindiren devletimiz tarafından bu zamanların mükafatını kesinlikle almadık diyen Şentürkler, bilakis ciddi bir ötekileştirme ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Muhasipler ilk başlarda yapılan destek ödemelerinin minicik bir kısmını zorla ve direterek alabilirken, mevcut koşullarda var olan sosyal sigorta prim desteği, %16 gibi yüksek bir oranda olan hizmet KDV’si iyileştirmesi ve benzeri herhangi bir teşvikten kesinlikle faydalanamadıklarını belirtti.

İvedilikle bir mali müşavirlik ve denetim yasası yürülüğe konulmalı

Şentürkler, hükümet bize bir meslek yasamızın olmamasına ek olarak muhasiplik yetki belgesini peynir ekmek gibi yandaşlarına dağıtarak teşekkür etmeyi laik görmüştür dedi. Tüm sektörler gibi bizlerin de ekonomik krizi derinden hissedeceğimizi görmezden gelmekle kalmayan hükümet, tüm dünyada en saygın meslekler arasında olan ve bir ülkenin finansal, ekonomik kalkınmasının bel kemiğini olan mali müşavirlik ve muhasipliği bariz bir şekilde hor görmüştür.

Yapılması gereken bu torpil düzenini ortadan kaldırmak için ivedilikle bir mali müşavirlik ve denetim yasasının yürülüğe konulmasdır diyen Şentürkler, dirseklerimizi çürüterek aldığımız yetki belgelerinin keyfi bir şekilde verilmesinin sonlandırılmasıdır açıklamasını yaptı.