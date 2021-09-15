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Sera gazı emisyonunu azaltmak için ineklere tuvalet eğitimi verildi

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Almanya’da bilim insanları, sera gazı emisyonlarını azaltmak amacıyla başlattıkları program kapsamında dikkat çeken bir yol izledi.
Sera gazı emisyonunu azaltmak için ineklere tuvalet eğitimi verildi

Almanya’da bilim insanları, sera gazı emisyonlarını azaltmak amacıyla başlattıkları program kapsamında dikkat çeken bir yol izledi.

Bilim dergisi Current Biology’de yayımlanan araştırmaya göre bir grup bilim insanı idrarları ve dışkılarıyla sera gazı emisyonuna olan etkileri nedeniyle hayvanlara tuvalet eğitimi vermeye başladı.

Almanya ve Yeni Zelandalı bilim insanlarından oluşan ekip, 16 ineği sadece çimden yapılmış tuvaletlere idrarını yapmak için eğitirken, inek idrarından kaynaklanan azot oksit üretimini durdurdu.

10 eğitim seansının sonunda 16 inekten 11’inin başarılı bir şekilde eğitildiği belirtildi. Araştırma ekibinden Dr. Jan Langbein, “Normalde ineklerin bağırsak hareketlerini veya idrara çıkmalarını kontrol edemeyecekleri varsayılır. İnek, diğer birçok hayvan veya çiftlik hayvanı gibi oldukça zekidir ve birçok şey öğrenebilir. Neden tuvalet kullanmayı da öğrenmesinler?” ifadelerini kullandı.

Bilim insanları, bu yöntemle inek idrarının yüzde 80’isinin toplanmasının amonyak emisyonlarında yüzde 56’lık bir azalmaya yol açabileceğini ifade ediyor. Ayrıca hayvanların yaşam alanlarındaki idrar seviyelerinin azaltılmasının onların daha hijyenik ortamda yaşayabilmelerine de yol açabileceği kaydedildi.

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