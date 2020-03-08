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Serakib’de militanların kimyasal saldırı hazırladıklarına dair kanıt bulundu

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Serakib’de militanların kimyasal saldırı hazırladıklarına dair kanıt bulundu
Serakib’de militanların kimyasal saldırı hazırladıklarına dair kanıt bulundu

Sputnik muhabirinin aktardığına göre Suriye ordusu, İdlib’in Serakib bölgesinde terör yanlılarının provokasyon girişimini gösteren kimyasal maddeler ele geçirdi.

Suriye ordusuna mensup bir subay, Sputnik muhabirine verdiği demeçte Suriyeli askerlerin Serakib’deki konut bölgesinde bir evde içindeki sıvının boşalmış olduğu bir tüp ve kimyasal koruma gereçlerine ait unsurlar bulduğunu belirtti.

Yetkili, “Daha detaylı inceleme sırasında, kabloların bağlı olduğu patlayıcı bir cihaz bulundu. Üzerimizdeki cihazlar, patlayıcı tankındaki sarı maddenin zehirli kimyasal olduğunu tespit etti. Yapılan ön analiz, bunun klor olduğunu gösterdi” diye konuştu.

Bomba imha uzmanları patlayıcı cihazı etkisiz hale getirdi. Uzmanların olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi geçen çarşamba duyurmuştu

Geçen çarşamba Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Serakib’in batı mahallelerinde yaklaşık 15 teröristin, Suriye ordusununun ilerleyişini durdurmak ve askerleri kimyasal madde kullanmakla suçlamak için, zehirli kimyasal yüklü mühimmatı patlatma girişiminde bulunduğunu duyurmuştu.

Merkezin verilerine göre teröristler, kimyasal maddeler konusunda gerekli deneyime sahip olmadıkları için patlayıcı cihazın tanklarından birinin sızma yapması sonucu zehirlendi ve bu nedenle provokasyonu gerçekleştiremedi.

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