Seralarında bombus arısı kullanan 37 yetiştiriciye ödeme yapıldı

Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2018 yılı için seralarında doğal polinasyonu sağlamak amacıyla bombus arısı kullanan yetiştiriciler hak edişlerini, Kooperatif Merkez Bankası şubelerinden alabilecek.

Bombus arıları, doğanın dengesini bozmadan üretici için çalışıyor, başta domates, patlıcan ve biber olmak üzere seralarda yetişen ürünün hormon kullanılmadan döllenmesini sağlıyor, verimi artırıyor, üretim maliyetlerini azaltıyor.