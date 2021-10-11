Seramik Sanatçısı Pembe Gaziler, 4’üncü kişisel sergisini açıyor.
Sanatçının, “Toprak Yaşam Kadın” adını verdiği sergisi, 15 Ekim Cuma günü saat 17.00’de Saçaklı Ev’de açılacak, 22 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.
Seramik Sanatçısı Pembe Gaziler, 4’üncü kişisel sergisini açıyor.
Sanatçının, “Toprak Yaşam Kadın” adını verdiği sergisi, 15 Ekim Cuma günü saat 17.00’de Saçaklı Ev’de açılacak, 22 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.
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