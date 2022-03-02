Seramik Sanatçısı Semral Öztan’ın 3’üncü Kişisel Sergisi Açıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, seramik sanatçısı Semral Öztan’ın Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen 3’üncü Kişisel Sergisi’nin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, sergi açılışındaki konuşmasında, böylesine değerli bir serginin açılışında bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, Semral Öztan’ın “hayatı boyunca çok mücadele verdiğini, ülkenin çeşitli bölgelerindeki farklı kültürleri benimseyerek fevkalade eserler ortaya çıkaran bir sanatçı” olduğunu belirtti.

“KIBRIS TÜRK HALKI, KENDİ BAĞRINDAN ÇIKAN SANATÇISINI HER ZAMAN DESTEKLEMİŞTİR”

Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz sanatçılarımıza değer veriyoruz. Sanatçılarımızın, edebiyatçılarımızın, müzisyenlerimizin ve farklı dallardaki başarılarıyla kendini kanıtlamış, topluma büyük hizmeti geçen bu değerlerimizi her zaman takdir ediyorum” dedi.

Böylesine güzel bir serginin ortaya çıkmasına imza atan Semral Öztan’a, ailesine ve destek verenlere teşekkür eden Tatar, “Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda var olması için kendi bağrından çıkan sanatçısını her zaman desteklediğini” söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türk halkının kültürünü ve geleneklerini böyle anlamlı bir şekilde geleceğe taşıyabilmesinin de memnuniyet verici” olduğunu ifade ederek, devlet olarak bu faaliyetlere destek vermenin “bir görev” olduğunu belirtti.

Semral Öztan da yaptığı konuşmada, çocukluğundaki yaşanmışlıkların kendisinde iz bırakan anılarından oluşan bir sergi hazırladığını ifade ederek sergiye ziyaretinden dolayı Cumhurbaşkanı’na teşekkürlerini sundu.