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Seramik Sanatçısı Semral Öztan’ın III. Kişisel Seramik Sergisi Salı Günü Açılıyor

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Seramik Sanatçısı Semral Öztan’ın III. Kişisel Seramik Sergisi Salı Günü Açılıyor
Seramik Sanatçısı Semral Öztan’ın III. Kişisel Seramik Sergisi Salı Günü Açılıyor

 Seramik Sanatçısı Semral Öztan'ın III. Kişisel Seramik Sergisi, salı günü sanatseverlerle buluşacak.


Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, sergi, Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 18.00’de açılacak ve 4 Mart Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.

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