Seramik Sanatçısı Semral Öztan’ın III. Kişisel Seramik Sergisi Salı Günü Açılıyor

Seramik Sanatçısı Semral Öztan'ın III. Kişisel Seramik Sergisi, salı günü sanatseverlerle buluşacak.
Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, sergi, Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 18.00’de açılacak ve 4 Mart Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.
Seramik Sanatçısı Semral Öztan'ın III. Kişisel Seramik Sergisi, salı günü sanatseverlerle buluşacak.
Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, sergi, Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 18.00’de açılacak ve 4 Mart Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.
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