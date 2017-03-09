Serbest bölgelere TL zorunluluğu geliyor

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, serbest bölgelerde döviz zorunluluğunun kaldırılarak TL zorunluluğu getirileceğini açıkladı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ekonomideki gelişmeleri değerlendirmek üzere bakanlıkta bugün bir basın toplantısı düzenledi.

Bakan, toplantıda sertbest ticaret bölgeleri ile ilgili önemli bir değişiklik üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Serbest bölgelere Türkiye'den satışlarda ve serbest bölgelerden Türkiye'ye satışlarda döviz zorunluluğunun kaldırılacağını belirten Zeybekci, "TL zorunluluğu getirilecek" dedi.

Bu değişiklik sonrasında döviz talebinde 6 milyar dolarlık azalış olacağını ifade eden Bakan Zeybekci, düzenlemeyi hafta sonuna kadar tamamlamak istediklerini söyledi.