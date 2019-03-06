Serbest Çalışan Hekimler Birliği: Körebe oynama vakti değil

Birliğin yapmış olduğu açıklama şu şekilde:



"Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) yönetim kurulu ve Özel Sağlık Hizmetleri Kurulunun bir üyesi olarak, 22 Şubat 2019 tarihinde kurul Başkanı Sayın Örs’e gönderdiğimiz yazıda, (Ek:I) yasal sorumluluğunu hatırlatmış ve gereğini yapmasını talep etmiştik. Bu yazının hemen akabinde 25 Şubat 2019 tarihinde Sayın Örs imzalı bir yazı (Ek:II) özel sağlık kuruluşlarına gönderildi.

Sayın Örs önerimiz 22 Şubat 2019 tarihli dilekçemizi tekrar yasalara hakim bakanlık çalışanları ile gözden geçirmeniz ve aşağıdaki hususları da bu arkadaşlara danışmanızdır.

1-Sayın Örs göndermiş olduğunuz yazıda, ‘’Konu:Özel Hasta Bakma Hakkını Özel Sağlık Kuruluşlarında Kullanacak Doktorlar Hk.’’ ve yazının 4. satırında da yine ‘’özel hasta bakma hakkını’’ yazmışsınız.Size hatırlatırız ki Anayasa Mahkemesi Nisan 2018 tarihinde aldığı kararda kamu hekimlerinin özel hasta bakamayacağına hiçbir şekilde kendi nam ve hesaplarına ücret tahsil edemeyeceğine karar verip Özel kelimesini Anayasaya aykırı bulmuştur.

2-Sayın Örs göndermiş olduğunuz yazıyı belli ki çok acele ile yada konuya hakim olmadan yazdırmışsınız.Çünkü yazının 2. satırının başında virgülden sonra ‘’özel Sağlık Kuruluşunun/ Biriminin’’ ve devamında yazdıklarınızın kesinlike bir anlam bütünlüğü yoktur.

3-Sayın Örs bu protokolleri hangi yasal mevzuata dayanarak yenileyeceğinizi kamuoyuna açıklayınız.Hilkat Garibesi Tüzüğün hiçbir yasal dayanağı yoktur.Buna rağmen yasa dışı olarak hala protokol yapmak için özel sağlık kuruluşlarına çağrı yapıyorsunuz.Niye?

4-Tüm bunlara rağmen eğer bu tüzük tahtında protokol yapmakta ısrar ederseniz, bu sağlık kuruluşlarını ve burada hizmet yapacak kamu hekimlerinizi kamuoyuna açıklama cesaretiniz var mı? Yoksa bunlar devlet sırrı olarak mı kalacak.

Hodri meydan, statikonun rant çarkına karşılık, KTSÇHB’nin onurlu çomağı."