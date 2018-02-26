Serbest Çalışan Hekimler Birliği'nden sağlık bakanına "ilk ve son çağrı"

KTSÇHB yönetim kurulunun basın açıklaması

Sayın Sağlık Bakanı Filiz Besime Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) yönetim kurulunun ilk ve son çağrısıdır;

1-Sayın Sağlık Bakanı bizler KTSÇHB 1984 yılında kurulmuş ve sizinde üyesi olduğunuz ve hali hazırda 286 kayıtlı aidat ödeyen hekim ve diş hekimi üyesi olan bir sivil toplum örgütüyüz yani aslında sizin daha önce gazetelerdeki açıklamalarınız gibi miniminicik bir sağlık örgütü değiliz.(01 Ağustos 2017 Yenidüzen Gazetesi Sayın Filiz Besimin Köşe Yazısı)

2-KTSÇHB yönetim kurulu bugüne kadar hiçbir zaman hukuk çizgisinden sapmamış gittiği yol hep hukuk yolu olmuştur.Sizlere de tavsiyemiz bir an önce hukuk yoluna dönmenizdir.Şöyle ki bugüne kadar sağlıkta reformu hep kamu hekimlerinin talepleri olduğunu zanneden ve bu yolda sağlıktaki tüm yasaları yamalı bohçaya döndüren ve nerde ise tüm yasa çalışmalarının Sayın Cumhurbaşkanından, Anayasa Mahkemesinden yada Yüksek İdare Mahkemesinden dönmesine yol açan zavallı zihniyetlerin sağlığı getirdiği nokta ortadadır.

3-Size ve bakanlık bürokratlarına bazı hatırlatmalar yapalım, 2011 Anayasa Mahkemesi Kararı, 2017 Yargıtayın Mandamus Emri, 1 Ağustos Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü (Yüksek İdare Mahkemesinde Karar Bekleniyor), Döner Sermaya Yasası (Anayasa Mahkemesinden döndü), Kamu Hekimlerine Özelde Ameliyat Hakkı veren tüzük çalışması (Anayasa Mahkemesinde), ve son olarakta seviyesizliğin ve onursuzluğun yasası olarak tanımlanan kamu hekimlerinin yasa dışı 2. iş yapmaları karşısında 6 kez yakalandıktan sonra alacakları ceza yani Kamu Sağlık Çalışanları Yasasında yapılmak istenen değişiklik. (Sayın Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmayarak Meclise geri gönderilen yasa).Acilen bu mahkeme emirleri ve yasa çalışmalarının tarafınızdan okunması bilgi edinilmesi ve gereğinin yapılması.

4-Derhal yasa dışı olan ve kamu hekimlerine ait olan tabelaları indirilmiş ama sağlık hizmeti vermeye devam eden klinik ve muayenehanelerin tespit edilip kapatılması.

5-Her ne olursa olsun bilginiz dahilinde olmasa bile Kamu Sağlık Çalışanları ister kamu hastanelerinde ister özel hastane veya kliniklerde hali hazırda özel hasta kabul edemezler.Çünkü tüm yasa ve tüzüklerin atıfta bulunduğu ve kamu hekimlerine özel hasta bakma hakkı tanıyan Kamu Sağlık Çalışanları 40. Madde tüm bu işlemlerin Döner Sermaye Yasası altında yapılabileceğini açıkca yazmaktadır.KKTC’de Döner Sermaye yasasının olmadığını sağır sultan bilmektedir.

6-Bizleri miniminicik bir sağlık örgütü olarak tanımlayanlara, verdiğimiz hukuk mücadelesi ve mahkeme emirlerini mendebur (Neydi bu ‘’mendebur’’ kelime?,Mandamus) diyerek köşe yazılarına taşıyanlarla, her kim olurlarsa olsunlar



bırakın nezaket ziyaretinde bulunmayı ayni çatı altında bile olmayız, bu böyle biline.(1 Ağustos 2017, Yenidüzen Gazetesi, Sayın Filiz Besimin Köşe Yazısı).

7-KTSÇHB yönetim kurulu olarak verdiğimiz hukuk mücadeleleri ve sonuçları ortada iken sizlerden bizlerin değil hukuk devletinin sağlık bakanı olarak tek beklentimiz yasalara uymanız uymayanlar ile ilgili de gereğini yapmanızdır.

Saygılarımızla.

