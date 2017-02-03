 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 87.194
  • Altın 146,260
  • Dolar 3,7483
  • Euro 4,0305
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 6 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 3 °C
  • İskele 6 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -9 °C
FLAŞ HABERHP Kurultayı'nda yaşananlara disiplin süreci!

Serbest çalışan hekimler mutlu gelişmeleri takip edecekler

» »
Serbest çalışan hekimler mutlu gelişmeleri takip edecekler
KTSÇHB Sağlık Bakanı’nın önümüzdeki 6 aylık dönem içerisinde, atacağı her adımı yakından takip ederek, sorgulayıp değerlendireceğini,eleştirilmesi gereken unsurları eleştirmeye ve halkı bilgilendirmeye devam edecek.

BİRLİK, VAAT EDİLEN YASALARLA İLGİLİ TATMİN EDİCİ GELİŞME OLMAZSA “SAĞLIK NÖBETİNE” BAŞLAYACAK

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB); Sağlık Bakanı’nın önümüzdeki 6 aylık dönem içerisinde, atacağı her adımı yakından takip ederek, sorgulayıp değerlendireceğini, desteklenmesi gereken adımları destekleyerek, eleştirilmesi gereken unsurları eleştirmeye ve halkı bilgilendirmeye devam edeceğini bildirdi. Birlik Yönetim Kurulu, “KKTC Sağlık Bakanı Sayın Dr. Faiz Sucuoğlu’na Açık Mektup” başlığıyla yayımladığı bildiride,  ilk iki ay içerisinde Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun vaat ettiği yasalarla ilgili  tatmin edici somut gelişme olmadığı takdirde kamu ve özeldeki tüm meslektaşlarıyla birlikte,  Sağlık Bakanı’nı  makamından  indirene kadar, Bakanlık bahçesinde çadır kurarak, “sağlık nöbeti” başlatacağını açıkladı.

Açıklamada,  Yüksek İdare Mahkemesi’nin, 1 Şubat tarihli kararında, “Mandamus Emri” ile Bakan’a ve Sağlık Bakanlığı’na, mesai saati içinde veya dışında, ücretli veya ücretsiz  ikinci  iş yapan kamu hekimlerine karşı disiplin soruşturması başlatması için 6 aylık süre tanıdığı ifade edilerek, “Keşke gelmiş geçmiş hukuk devletinin siz sayın sağlık bakanlarının  Anayasa Mahkemesi’nin kararına uymak için buna ihtiyacınız olmasaydı” denildi.

Bildiride, Bakan’ın mahkeme heyeti huzurundaki yeminli ifadesinde aleyhinde bir karar alınması durumunda, yargının vereceği karara uymayarak istifa edeceğini belirttiği kaydedilerek, karar sonrası açıklamasında ise, politik bir manevra yaptığı savunularak sağlıkla ilgili reformlarda başarılı olmaması halinde istifa edeceğini kastettiğini söylediği ileri sürüldü.

KTSÇHB’nin, yasaların çıkarılması aşamasında, Sağlık Bakanlığı’na her türlü desteği vermeye hazır olduğu vurgulanırken, Cumhuriyet Meclisi’nin yaz aylarında tatile gireceğini göz önünde bulundurulduğunda,  mahkemenin tanıdığı 6 aylık geçiş sürecinin aslında yaklaşık 3 ay ile sınırlı olduğu vurgulandı.Açıklamada kamu hekimlerinin özlük hakları, döner sermaye ve performansla ilgili yasaların hazırlanmasında emek-ücret dengesizliğinin ortadan kaldırılması açısından kamudaki genç hekimlerin seslerine kulak verilmesi gerektiği vurgulandı.Açıklamada, “Hasta hakları ve genel sağlık sigortası ile ilgili yasaları da sınırlı sayıdaki kesimin olası tehditlerine kurban etmemeniz, sağlığından sorumlu olduğunuz halkımızın huzurundaki en önemli imtihanınız olacaktır” denildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Akıncı'nın o sözlerine tepkiler çığ gibi büyüyor...03 Şubat 2017 Cuma 10:25
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!03 Şubat 2017 Cuma 10:21
  • HP Kurultayı'nda yaşananlara disiplin süreci!03 Şubat 2017 Cuma 10:18
  • Bazı köylerde elektrik kesintisi yapılacak03 Şubat 2017 Cuma 10:14
  • Dürüst: “Bilişimin engelsiz yaşama katkı koyması için düğmeye basıldı”03 Şubat 2017 Cuma 09:34
  • Ertuğruloğlu’dan Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’na ziyaret03 Şubat 2017 Cuma 09:20
  • HAKSEN Asgari ücretin 2800’e yükseltilmesini istedi03 Şubat 2017 Cuma 09:14
  • Çalışma bakanı Saner, yeni asgari ücretle ilgili açıklama yaptı03 Şubat 2017 Cuma 08:53
  • KAMU-SEN asgari ücretin beklentilerden uzak olduğunu kaydetti03 Şubat 2017 Cuma 08:47
  • TKP-YG: Asgari ücret açlık sınırının altında03 Şubat 2017 Cuma 08:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti