Serbest Çalışan Hekimler Yüksek Mahkeme kararından memnun

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, Yüksek Mahkeme’nin Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 43’üncü maddesini uygulanması için 6 aylık süre tanımasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Gardiyanoğlu, “Bu karar, şekli itibariyle, yıllardır var olan ancak hiçbir siyasi irade tarafından uygulanma cesareti gösterilmeyen, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’na uyulması adına verilmiş, hükümler-üstü bir hüküm niteliği taşımaktadır” dedi.

Remzi Gardiyanoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, kamu hekimlerinin ikinci iş yapmalarına göz yumdukları gerekçesiyle 2 sene önce Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanı ve Maliye Bakanlığı’na karşı başlattıkları hukuki sürecin dün sonuçlandığını belirtti.

Gardiyanoğlu, Yüksek Mahkemenin, kararında, Birliğin talebi doğrultusunda verdiği Mandamus Emri ile Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’na ve Sağlık Bakanlığı’na, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 43’üncü maddesini uygulanması için 6 aylık süre tanıdığını hatırlattı.

Remzi Gardiyanoğlu, “Bu dava, neticesi itibariyle, ülkemizin bir hukuk devleti olduğu, Yüksek Mahkeme’nin, ülkemizin kanunlarına her ne pahasına olursa olsun ne denli sahip çıktığının en kıymetli göstergesi olmuştur.” ifadelerini kullandı.

KTSÇHB Yönetim Kurulu olarak, ülke yargısına en derin saygı ve teşekkürleri sunduklarını belirten Gardiyanoğlu, hukuk mücadelesinin başından itibaren bilgi ve tecrübelerini paylaşarak doğru adımlar atılmasını sağlayan ve hukuk literatürüne giren bir kararın altına imzasını atan, Birlik avukatı Güner Göktuğ’a ve basın mensuplarına teşekkür etti.

“6 AY SÜRE”

Gardiyanoğlu şöyle devam etti:

“Mahkeme heyeti tarafından oy birliğiyle verilmiş olan bu kararla, siyasi iradenin sağlıkla ilgili konularda havanda su dövme, ipe un serme dönemleri de kapanmış olup, sağlıkla ilgili yıllardır bekleyen yasaların çıkarılması, sağlıkta sistemin sağlanması adına da, 6 ay gibi makul bir süre verilmiştir. Birliğimizin beklentisi, bu sürenin en verimli bir şekilde değerlendirilmesi, yasaların en kısa sürede işler hale getirilmesidir.

Birliğimiz, mahkeme kararından da anlaşıldığı üzere, bazı kesimlerin iddia ettiği gibi hiçbir meslektaşını hukuken karşısına almamış, her zaman Sağlık ve Maliye Bakanları ve ilgili bakanlıkları muhatap kabul etmiştir. Önümüzdeki dönemlerde de benzer çizgiyi izleyerek, mahkeme kararının takipçisi olacağımızı tüm kamuoyu ile paylaşırız.”

“SUCUOĞLU’NU YEMİNİNİN GEREĞİNİ YAPMAYA DAVET EDERİZ”

Remzi Gardiyanoğlu, mahkemede yeminli ifadesinde, kendileri hakkında aleyhte bir karar çıkması durumunda, sağlıkta kaos çıkmaması adına, mahkeme kararına uymayarak istifa edeceğini açıklayan Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’na yeminini tekrar hatırlatarak, gereğini yapmaya davet etti.

Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere, yasası olan tüm hekim örgütlerini, alınan bu mahkeme kararı doğrultusunda, kendi yasalarında öngörülen görev ve sorumlulukları ivedilikle yerine getirmeye çağırdı. Gardiyanoğlu, sağlıkta bir devrim niteliğindeki mahkeme kararının, sağlıkta dönüşümün tetikleyicisi olacağını, bununla da kalmayıp, birçok yönüyle emsal teşkil edeceğini ve sağlık sisteminden başlamak üzere, kamu-özel ayrımının sağlanması ve kamu hizmetlerinin yeniden yapılandırılması adına bir domino etkisi yapacağını iddia etti.

Gardiyanoğlu açıklamasında, “Bu mahkeme kararının, tüm muhatapları tarafından, ülkemiz insanına hak ettiği sağlık sisteminin getirilmesi, gerek kamu gerekse özeldeki meslektaşlarımızın hak ettikleri mesleki hakların sağlanması adına, miadı belirlenmiş bir fırsat olarak görülmesi ve atılacak adımların ona göre planlanması en büyük temennimizdir.” İfadelerini kullandı.