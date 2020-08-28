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Serbest Çalışan Hekimlerden İşbirliği ve Elisa testi çağrısı

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Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB), Covid 19 teşhisi için ELİSA antikor testlerinin kullanımı yanında devlet sağlık sisteminin üniversite ve özel sağlık sistemi ile ortak çalışılması çağrısında bulundu.
Serbest Çalışan Hekimlerden İşbirliği ve Elisa testi çağrısı

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB), Covid 19 teşhisi için ELİSA antikor testlerinin kullanımı yanında devlet sağlık sisteminin üniversite ve özel sağlık sistemi ile ortak çalışılması çağrısında bulundu.

Birlik Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, Covid-19 vakalarının tedavi ve takibinde ek tedbirler alınmazsa salgının kontrolden çıkabileceği uyarısında bulundu ve Devlet sağlık sistemleri ön planda olmak üzere, üniversite ve özel sağlık sisteminin de teşhis aşamasında, ilk hasta  karşılanması ve triaj aşamasında ortak çalışması gerektiğini söyledi.

Covid-19  teşhisinde virüsü taşıyan kişilere yapılan PCR  testinin negatif  çıkabileceğini belirten Gardiyanoğlu, “Daha  erken ve daha gecikmesiz tanı  konulabilmesi için talebimiz en  erken zamanda ELİSA antikor testlerinin; devlet ve özel  sağlık sistemlerimizin, hekim  kontrolü altında yaygın bir şekilde kullanımına izin verilmesi ve hastaların ve biz  sağlıkçıların erken tanı ve erken tedavi  haklarına  helal  getirmeyecek  düzenlemelerin hazırlanmasıdır” dedi.

Testlerin kime uygulanacağı ve sonuçlarının değerlendirilmesinde problem çıkabileceği öngörüsünün tamamen asılsız olduğunu kaydeden Gardiyanoğlu,”Biran önce antikor testlerinin pratik hekimlikte kullanıma sunulması konusunda, geç kalınmadan sağlık bakanlığının kontrol ve denetiminde gerçekleşecek düzenlemeler ve uygulamalar, Covid-19 la uğraşan hastanelerimizin iş yükünü ve  bulaş oranlarının ciddi  düzeyde azaltacağına inancımız tamdır” dedi.

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