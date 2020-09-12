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Serbest Hekimler: Göreve hazırız

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Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin “gönüllü hekim ve hemşireleri bakanlığa bekliyorum” çağrısına, Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı’ndan “biz hazırız” yanıtı geldi.
Serbest Hekimler: Göreve hazırız

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin “gönüllü hekim ve hemşireleri bakanlığa bekliyorum” çağrısına, Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı’ndan “biz hazırız” yanıtı geldi.

Pandemi sürecindeki kaosa, bakanlıkla hekimler arasındaki zıtlaşma ve hekimlerin karşı karşıya gelmesi de eklendi.

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu şu açıklamayı yaptı:

“Sayın Sağlık Bakanı Ali Pillinin destek çağrısına, pandeminin ilk gününden beri birliğimi temsilen katıldığım tüm toplantılarda, yapmış olduğum tüm basın açıklamalarında ve televizyon programlarında çok açık cevap vermiştim. Başkanı olduğum tüm serbest hekim ve diş hekimleri adına kayıtsız şartsız desteğe hazırız yarın bakanlıkta olacağız görev verirseniz biz hazırız.”

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