Serbest kalan Sennaroğlu, görevimin başındayım açıklama sonra dedi

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak bugün itibari ile görevinin başında olduğunu söyledi.

Geçen hafta sahte evraklarla yurt dışındaki şahısların hesaplarından şirketlerine ait pos cihazını kullanarak yaklaşık 215 bin TL para çekilmesi olayı ile ilgili olarak tutuklanan Sennaroğlu, avukatlarının ilerleyen günlerde detayları ile açıklama yapacağını yazdı.

Sennaroğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

''Yaşanan son gelişmeler ile ilgili Avukatlarımız ilerleyen günlerde gerekli açıklamaları detayları ile yapacaktır.

Bugün itibari ile görevimin başındayım..

Komuoyuna saygı ile duyurulur.

Ahmet Sennaroğlu

Büyükkonuk Belediye Başkanı''