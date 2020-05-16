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Serbest kalan Sennaroğlu, görevimin başındayım açıklama sonra dedi

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Serbest kalan Sennaroğlu, görevimin başındayım açıklama sonra dedi
Serbest kalan Sennaroğlu, görevimin başındayım açıklama sonra dedi

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak bugün itibari ile görevinin başında olduğunu söyledi.

Geçen hafta sahte evraklarla yurt dışındaki şahısların hesaplarından şirketlerine ait pos cihazını kullanarak yaklaşık 215 bin TL para çekilmesi olayı ile ilgili olarak tutuklanan  Sennaroğlu, avukatlarının ilerleyen günlerde detayları ile açıklama yapacağını yazdı.

Sennaroğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

''Yaşanan son gelişmeler ile ilgili Avukatlarımız ilerleyen günlerde gerekli açıklamaları detayları ile yapacaktır.
Bugün itibari ile görevimin başındayım..
Komuoyuna saygı ile duyurulur.

Ahmet Sennaroğlu
Büyükkonuk Belediye Başkanı''

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