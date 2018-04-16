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Serbest Limana yeni atamalar yapıldı

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Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü Yönetim Kurulu başkan ve üyeliklerine yeni atamalar yapıldı.
Serbest Limana yeni atamalar yapıldı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü Yönetim Kurulu başkan ve üyeliklerine yeni atamalar yapıldı.

Bakanlar Kurulu’nun 09.09.2015 tarihli toplantı kararı ile Serbest Liman ve Bölge Yönetim Kurulu’na atanan başkan Emin Bilgen, üyeler Dilaver Bilgen ve Mahmut Keleş’in, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önergesi ile Bakanlar Kurulu tarafından görevlerinden alınmalarına ve 13.04.2018 itibarı ile yerlerine Halil Onbaşı’nın başkan, Osman Kocatürk ve Zerrin Metcaoğlu’nun ise üye olarak atanmalarına karar verildi.

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