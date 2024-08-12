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Serdal Gündüz ile Berk Özbek, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı

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Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz ile asistan Berk Özbek, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Serdal Gündüz ile Berk Özbek, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz ile asistanı Berk Özbek, bugün ilk kez Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın ve Yargıç Tutku Candaş huzurunda görüşülen dava, 10 Eylül 2024’e ertelendi.

AVUKATLAR

Mahkemede söz alan sanık Serdal Gündüz'ün avukatı Doğa Zeki, toplamda 12 dava olduğunu ancak kendilerine sadece iki davanın geldiğini söyledi.

Zeki, tüm davaların gelmesi gerektiğini ifade etti.

Sanık Berk Özbek'in avukatı Hasan Yücelen ise meselede tek bir dosyanın olduğunu belirterek meselenin Berk Özbek'in şahsi hesabına gelen paralar olduğunu ifade etti.

SANIKLAR ALEYHİNE HANGİ SUÇLAMALAR BULUNUYOR?

Sanıklar aleyhinde “sahtekarlıkla para temini”, “dolandırıcılık”, “sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme”, “hesaplarda hile ve sahtekarlık yapma”, “suç geliri aklama”, “ödeme emrini tahrik”, “müstahdem tarafından sirkat” suçlamaları bulunuyor.

Toplam sekiz tanığın dinlendiği Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ndeki ilk tahkikat duruşmasında, sanıklar toplam 98 davadan itham edilmişti.

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