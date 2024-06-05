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Serdar Atai: Her geçen günün dünyadaki yaşam için kritik önemini bilelim

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MASDER Başkanı Serdar Atai, 5 Haziran'ı Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Her geçen günün dünyadaki yaşam için kritik önemini bilelim" dedi.
Serdar Atai: Her geçen günün dünyadaki yaşam için kritik önemini bilelim

Mağusa Suriçi Derneği (MASDER) Başkanı Serdar Atai, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Serdar Atai, özel günlere sevgi ve saygıyı sadece belirli günlere endekslemek yerine, her günün dünyadaki yaşam için kritik önemini anlamak ve değerini bilmek gerektiğini vurguladı.

Atai, "Şu günü, bu günü diye icat edip de sevgiyi saygıyı günlere endeksleyerek yaşayanlar bol bol çalsın, söylesin. Biz de günlere takılmadan, her geçen günün dünyadaki yaşam için kritik önemini ve değerini bilerek ödevlerimizi içtenlikle yapmaya devam edelim" şeklinde konuştu.

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