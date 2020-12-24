Serdar Denktaş: ''Aldığım bilgi bu yönde”

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş, Kıbrıs Genç TV’de Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu Er Meydanı adlı programa konuk oldu.

“GEÇMİŞTE 5 AY MECLİSE KATILMAYAN VEKİL OLDU… HİÇBİR KARAR ÜRETİLMEDİ”

İstifa talebi mecliste reddedilen UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün hakkında konuşan Denktaş, “İstifa kararı tek taraflı bir mekanizmadır. Bir milletvekili istifa ediyorsa, kendisini seçen kitleye rağmen, bunu önlemek hangi mantığın eseridir ve anayasanın gereğidir… Meclisin bunu oylaması onu anlamış değilim. Hiçbir gerekçe bulamıyorum. Geçmişte Abbas Sınay’ın istifa talebi oldu ve bu istifayı reddettik. Şimdi Özgürgün’ün istifası reddedildi. Meclis iç tüzüğü ne der tartışması yapılıyor. ” Geçmişte 4-5 ay bir vekil meclise gelmedi. Meclis hiçbir karar üretmedi. Bunun da örneği var” dedi.

Denktaş, “Bu dokunulmazlığı UBP kaldırdı. Özgürgün’ün istifasının kabulüne veya reddine onlar karar versin diye salonda yer almadım” diye konuştu.

“ÖZGÜRGÜN DÖNMELİ VE TUTUKSUZ YARGILANMALI”

Özgürgün’ün bu ülkenin başbakanlığını yapmış birisi olduğunu kaydeden Denktaş, Özgürgün’ün adaya gelmesi ve tutuksuz yargılanması gerektiğini söyledi.

Mahkemenin Özgürgün’ü suçlu bulması durumunda bu durumdan kaçılamayacağını kaydeden Denktaş, “Özgürgün tutuklu yargılanma ihtimali olduğu için mi gelmiyor?” sorusu üzerine “Tabii sıkıntı ordadır. Tutuklu yargılanma durumu var. Aldığım bilgi bu yöndedir” yanıtını verdi.

Özgürgün’e meclis kararıyla imkanın sağlanması ve adaya gelmesi gerektiğini kaydeden Denktaş, “Gelsin ve tutuksuz yargılanacaksa yargılansın. Mahkemenin vereceği karara herkesin boynu kıldan incedir” dedi.