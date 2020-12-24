  • BIST 1.429
  • Altın 457,337
  • Dolar 7,5782
  • Euro 9,2394
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAPilli:Son 24 saatte 14'ü yerel 21 vaka!

Serdar Denktaş: ''Aldığım bilgi bu yönde”

» »
Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş, Kıbrıs Genç TV’de Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu Er Meydanı adlı programa konuk oldu.
Serdar Denktaş: ''Aldığım bilgi bu yönde”

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş, Kıbrıs Genç TV’de Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu Er Meydanı adlı programa konuk oldu.

“GEÇMİŞTE 5 AY MECLİSE KATILMAYAN VEKİL OLDU… HİÇBİR KARAR ÜRETİLMEDİ”

İstifa talebi mecliste reddedilen UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün hakkında konuşan Denktaş, “İstifa kararı tek taraflı bir mekanizmadır. Bir milletvekili istifa ediyorsa, kendisini seçen kitleye rağmen, bunu önlemek hangi mantığın eseridir ve anayasanın gereğidir…  Meclisin bunu oylaması onu anlamış değilim. Hiçbir gerekçe bulamıyorum. Geçmişte Abbas Sınay’ın istifa talebi oldu ve bu istifayı reddettik. Şimdi Özgürgün’ün istifası reddedildi. Meclis iç tüzüğü ne der tartışması yapılıyor. ” Geçmişte 4-5 ay bir vekil meclise gelmedi. Meclis hiçbir karar üretmedi. Bunun da örneği var” dedi.

Denktaş, “Bu dokunulmazlığı UBP kaldırdı. Özgürgün’ün istifasının kabulüne veya reddine onlar karar versin diye salonda yer almadım” diye konuştu.

“ÖZGÜRGÜN DÖNMELİ VE TUTUKSUZ YARGILANMALI”

Özgürgün’ün bu ülkenin başbakanlığını yapmış birisi olduğunu kaydeden Denktaş, Özgürgün’ün adaya gelmesi ve tutuksuz yargılanması gerektiğini söyledi.

Mahkemenin Özgürgün’ü suçlu bulması durumunda bu durumdan kaçılamayacağını kaydeden Denktaş, “Özgürgün tutuklu yargılanma ihtimali olduğu için mi gelmiyor?” sorusu üzerine “Tabii sıkıntı ordadır. Tutuklu yargılanma durumu var. Aldığım bilgi bu yöndedir” yanıtını verdi.

Özgürgün’e meclis kararıyla imkanın sağlanması ve adaya gelmesi gerektiğini kaydeden Denktaş, “Gelsin ve tutuksuz yargılanacaksa yargılansın. Mahkemenin vereceği karara herkesin boynu kıldan incedir” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lute Ocak'ta geliyor24 Aralık 2020 Perşembe 17:12
  • İskele Belediyesi yeni yıl hediyelerini çocuklarla buluşturdu24 Aralık 2020 Perşembe 17:06
  • Serdar Denktaş: ''Aldığım bilgi bu yönde”24 Aralık 2020 Perşembe 16:57
  • Akdoğan’da 1 pozitif vaka daha24 Aralık 2020 Perşembe 16:52
  • Akıncılar Belediyesi: “Marketlere tek kişi girebilir, kahvehaneler kapatıldı”24 Aralık 2020 Perşembe 16:19
  • TC Merkez Bankası, beklenen faiz kararını açıkladı.. İşte yeni faiz oranları!24 Aralık 2020 Perşembe 14:44
  • Anastasiadis canlı yayında aşı olacak24 Aralık 2020 Perşembe 14:39
  • Darp,Soygun,Mülke Tecavüz zanlıları yakalandı24 Aralık 2020 Perşembe 13:41
  • Kumsal Baskını Şehitleri Anıldı24 Aralık 2020 Perşembe 13:38
  • 13. Maaşlar yarın ödeniyor!24 Aralık 2020 Perşembe 13:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti