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Serdar Denktaş: "Ali Kişmir'in yazısını daha önce okumamıştım. Anlattığı olay gerçek. "

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Serdar Denktaş: "Ali Kişmir'in yazısını daha önce okumamıştım. Anlattığı olay gerçek. "
Serdar Denktaş: "Ali Kişmir'in yazısını daha önce okumamıştım. Anlattığı olay gerçek. "

İşte açıklama;

Ali Kişmir'in yazısını daha önce okumamıştım. Ben ve benim gibi yüzlerce kişi bu vesileyle okumuş oldu. Anlattığı olay gerçek. Kullandığı ifadeler o günlerin sıkıntısı ile olsa gerek aşırı kaçmış. O psikoloji içinde mümkün. Ben bir STÖ ile ilgili " provokatör " ifadesini kullandığım için mahkememiz tarafından cezaya çarptırıldım. O dava emsal kabul edilirse Ali ömür boyu hapis yer. Bu ülkede elimizde kalan tek şey özgürce konuşmak ve yazmak. Ali'ye bir yazısında gerçekten yaşanan bir olayı kamuoyu ile paylaşırken ifadeleri aşırı olduğu için dava açmak yerine bir telefon açıp " kardeşim bu ifadeler bizi çok üzdü " deseydiler, Kıbrıs insanı mülayimdir. Bir yolunu bulur ifadelerini düzeltirdi. Tabi maksat yaşanan olayları gerçekten gazetecilik yapanların yazılarını yazarken, fikirlerini paylaşırken kullandıkları ifadelere dikkat etmeleri gerektiği hatırlatılmak isteniyorsa.

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