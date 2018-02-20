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Serdar Denktaş: "Bertan Zaroğlu'nun vatandaşlığı iptal edilemez, bu mümkün değildir"

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Serdar Denktaş: "Bertan Zaroğlu'nun vatandaşlığı iptal edilemez, bu mümkün değildir"
Serdar Denktaş: "Bertan Zaroğlu'nun vatandaşlığı iptal edilemez, bu mümkün değildir"

ADA TV’de yayınlanan Erçin Şahmaran’ın hazırlayıp sunduğu “Söz Sizde” programına katılan Maliye Bakanı Serdar Denktaş, 4’lü koalisyon hükümetinde yer almaktan son derece memnun olduğunu ifade etti.
Denktaş, uzun zamandan sonra ilk defa heyecanla çalıştığını belirterek "tecrübeme saygı var" dedi.

Bugün bütçenin meclise gönderileceğini belirten Denktaş, 20 günlük bir süreye ihtiyaç olduğunu söyledi.

DENKTAŞ: "BERTAN ZAROĞLU'NUN VATANDAŞLIĞI İPTAL EDİLEMEZ, BU MÜMKÜN DEĞİLDİR" 

Denktaş ayrıca Bertan Zaroğlu’na verilen vatandaşlığın iptal edilmesi tartışmalarına yönelik de açıklama yaptı.

"Bertan Zaroğlu'nun vatandaşlığı iptal edilemez, bu mümkün değildir" diyen Denktaş, İçişler Bakanı’nın da böyle bir beyanı olmadığını, Bakanın sadece “usulsüzlük varsa, kimse milletvekilliği zırhının arkasına saklanamaz” dediğini ve bunun Bertan Zaroğlu’na verilen vatandaşlığın geri alınacağı anlamına gelmediğini vurguladı.

Denktaş, “bir ceza muhakemesi yapılacaksa vatandaşlığı verenle ilgili yapılması lazım, alanla ilgili değil” şeklinde açıkladı.

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(kıbrıspostası)

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