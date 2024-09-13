Serdar Denktaş: Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ocak'ta karar vereceğim!

Serdar Denktaş, 60 yaş limiti sözünü tutmak için milletvekilliğinden çekilme kararından pişman olduğunu dile getirdi. Denktaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ise nihai kararını vermediğini ifade etti.

Serdar Denktaş, katıldığı bir TV programında 60 yaş limiti sözünü tutmak amacıyla milletvekilliğinden çekilme kararından pişman olduğunu ifade etti. Denktaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ise henüz nihai bir karar vermediğini belirtti.

Eski Başbakan yardımcılarından Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için niyetinin olduğunu ve farklı kesimlerle yoklamalar yaptığını söyledi. "Ocak ayında olumlu ya da olumsuz bir karar vereceğim" şeklinde konuştu.

Milletvekilliğinden çekilmesi üzerine gelen bir soruya Denktaş, "Keşke devam etseydim vekil olarak, diyorum. 60 yaş üstünde vekil gereksizdir dedim, kendi sözümü yememek için de çekildim... Genç yaşta siyasete girdim ve bu şekilde çekildiğimi ilan ettim. Bunun hata olduğunu düşünüyorum. Bir yandan bu rezil dönemin içinde yer almadın, diye de düşünüyorum" ifadelerini kullandı.