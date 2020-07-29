Serdar Denktaş Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday mı olacak?
Denktaş'ın yarın saat 10:00'da Lefkoşa Golden Tulip Otel'de gerçekleştireceği basın toplantısında Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olacağını duyuracağı söyleniyor.
DP Lideri Fikri Ataoğlu yaklaşık 3 hafta önce “Bugüne kadar cumhurbaşkanı adayımız yok diye de oturup kalacak değiliz diyerek üzerinde durdukları adaylarından birisinin Serdar Denktaş olduğunu söylemişti.
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