  • BIST 5.086,03
  • Altın 1119.451
  • Dolar 18.8699
  • Euro 20.0921
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKADeprem bölgesinde meydana gelen yeryüzü olayları incelendi

Serdar Denktaş: Depreme karşı acil girişimde bulunulmalı

» »
DP'nin eski Genel Başkanı Serdar Denktaş, hükümetin acil önlemler alarak depreme dayanıklı bir ülke olunduğunun ispat edilecek girişimler yapılması gerektiğine işaret etti.
Serdar Denktaş: Depreme karşı acil girişimde bulunulmalı

Demokrat Parti'nin eski Genel Başkanı Serdar Denktaş, kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Kıbrıs'ta olası depreme karşı hükümete bir takım önerilerde bulundu.

“Önerilere devam” başlığıyla açıklama yapan Denktaş, "Uzmanlar 'çok uzun olmayan bir sürede' Kıbrıs'ta deprem olasılığından bahsediyor. Adamızı 'riskli bölge' kapsamına sokacak bu yaygın söylem şüphesiz başta turizm ve emlak sektörleri olmak üzere ekonomimizi olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle acil önlemler alarak depreme dayanıklı bir ülke olduğumuzu ispat edecek girişimlerde bulunmalıyız." İfadelerini kullandı.

Denktaş önerileri şöyle sıraladı:

1- Devlet kamu binalarını süratle elden geçirerek risk durumlarını saptamalıdır.

2- KTMMOB ve sadece zor durumlarda önemsediğimiz Sivil Savunma Başkanlığından alınacak yardımlarla başta Mağusa apartman sosyal konutlarından başlamak üzere ülke sathında tüm apartmanların ve ardından konutların kontrolü yapılmalıdır. Yeterli elemanımız yoksa Türkiye'den ve gerekirse Güney Kıbrıs dahil diğer ülkelerden uzman yardımı talep edilebilir.

3- Devlet bu maksatla ortaya çıkabilecek maddi ihtiyacı karşılamaya hazırlıklı olmalıdır.

4- Denetlemelerin süratle sonlandırılarak şeffaf bir şekilde hem halkımıza hem de dünyaya duyurulması önemlidir.

5- Bu çalışmalara STÖ ve sendikaların katılımı süreci hızlandırmak için şarttır ve hükümet bu anlamda samimi diyalog kurmak zorundadır. Daha geç olmadan bu çalışmaların başlatılması gerekiyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs ISIAS Otel'e karşı yargı sürecini takipte22 Şubat 2023 Çarşamba 08:54
  • Avukat Orhan Zihni Bilgehan hayatını kaybetti21 Şubat 2023 Salı 22:44
  • Lefkoşa Göçmenköy’de iki araç çarpıştı…21 Şubat 2023 Salı 22:43
  • Altuğra:İnsanların can güvenli̇ğini̇ korumak adına Değirmenli̇k Sağlık Merkezi̇ boşaltıldı21 Şubat 2023 Salı 22:40
  • KKTC’deki binaların durumu ve alınması gereken tedbirler Cumhurbaşkanlığı’nda görüşüldü21 Şubat 2023 Salı 20:43
  • Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra depremzedeler ve ilaç sıkıntısıyla ilgili konuştu21 Şubat 2023 Salı 20:42
  • Baybars: Depremde yaşanan can kayıplarını “cinayet” olarak niteledi21 Şubat 2023 Salı 20:40
  • Çavuşoğlu: “Yeni bir can kaybına tahammül edemeyiz”21 Şubat 2023 Salı 20:35
  • Üstel Belediye Başkanları ile Olası Depremi Konuştu21 Şubat 2023 Salı 18:04
  • Depremlerde can kaybı 42 bini aştı21 Şubat 2023 Salı 17:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti