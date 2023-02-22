Serdar Denktaş: Depreme karşı acil girişimde bulunulmalı

DP'nin eski Genel Başkanı Serdar Denktaş, hükümetin acil önlemler alarak depreme dayanıklı bir ülke olunduğunun ispat edilecek girişimler yapılması gerektiğine işaret etti.

Demokrat Parti'nin eski Genel Başkanı Serdar Denktaş, kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Kıbrıs'ta olası depreme karşı hükümete bir takım önerilerde bulundu.

“Önerilere devam” başlığıyla açıklama yapan Denktaş, "Uzmanlar 'çok uzun olmayan bir sürede' Kıbrıs'ta deprem olasılığından bahsediyor. Adamızı 'riskli bölge' kapsamına sokacak bu yaygın söylem şüphesiz başta turizm ve emlak sektörleri olmak üzere ekonomimizi olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle acil önlemler alarak depreme dayanıklı bir ülke olduğumuzu ispat edecek girişimlerde bulunmalıyız." İfadelerini kullandı.

Denktaş önerileri şöyle sıraladı:

1- Devlet kamu binalarını süratle elden geçirerek risk durumlarını saptamalıdır.

2- KTMMOB ve sadece zor durumlarda önemsediğimiz Sivil Savunma Başkanlığından alınacak yardımlarla başta Mağusa apartman sosyal konutlarından başlamak üzere ülke sathında tüm apartmanların ve ardından konutların kontrolü yapılmalıdır. Yeterli elemanımız yoksa Türkiye'den ve gerekirse Güney Kıbrıs dahil diğer ülkelerden uzman yardımı talep edilebilir.

3- Devlet bu maksatla ortaya çıkabilecek maddi ihtiyacı karşılamaya hazırlıklı olmalıdır.

4- Denetlemelerin süratle sonlandırılarak şeffaf bir şekilde hem halkımıza hem de dünyaya duyurulması önemlidir.

5- Bu çalışmalara STÖ ve sendikaların katılımı süreci hızlandırmak için şarttır ve hükümet bu anlamda samimi diyalog kurmak zorundadır. Daha geç olmadan bu çalışmaların başlatılması gerekiyor.