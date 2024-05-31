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Serdar Denktaş, Hun Türk Kurultayı’na katıldı

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Eski bakanlardan Serdar Denktaş, onur konuğu olarak davet edildiği Hun Türk Kurultayı’na katıldı.
Serdar Denktaş, Hun Türk Kurultayı’na katıldı

Denktaş'ın ofisinden yapılan açıklamaya göre, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde yer alan Kurultay’da Türk devletlerinin birlik ve beraberliği için çağrıda bulunuldu. 

Serdar Denktaş, Turan anlayışının artık at binip kılıç kuşanarak değil, Türk devletlerinin ortak değerlerle hareket etmesiyle; ekonomik, kültürel, sportif alanlarda iş birlikleri geliştirmesiyle gerçekleşeceğini vurguladı. 

Denktaş konuşmasında, “Türk dünyası gerçekten bir araya gelirse kültür birliğini, dil birliğini, ekonomik iş birliklerini geliştirirse işte o zaman birlik olmamızın değerini görmüş olacağız. O zaman dünya bizi yeniden el üstünde tutmaya başlayacak. Bunun sonunda da Türk devletleri olarak geleceğimiz çok daha parlak olacaktır." diyerek Macar Turan Vakfı Başkanı Andras Biro'ya KKTC'yi temsilen kendisini davet ettiği için teşekkürlerini sundu.

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