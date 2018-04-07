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Serdar Denktaş "KKTC ile ilişkilendirilmesini istemiyorum" demişti

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Kaymakamın verdiği dilekçe ile ortaya çıktı... "Çiftlik Bank'ın KKTC menşeili şirket olduğu görülmüştür"
Serdar Denktaş "KKTC ile ilişkilendirilmesini istemiyorum" demişti

Taraklı Kaymakamı Cihat Koç, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçesinde, “Çiftlik Bank şirketinin yüzde 100 hisse sahibinin 100 bin dolar sermayeli KKTC menşeili ‘Fame Game Sowtware Limited Şirketi’ olduğu görülmüştür” ifadelerine yer verdi.

Kaymakamın verdiği dilekçe üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Çolak, şirketin sahibinin eşi Sıla Aydın ve H.T. tutuklandı. İstanbul’da 7, Bursa’da 6, Çanakkale, İzmir, Balıkesir, Manisa ve Malatya’da birer kişi olmak üzere 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı, yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya’da Çiftlik Bank şirketi hakkında soruşturma başlatan Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın harekete geçmesini sağlayan aslen Çaykaralı olan Sakarya’nın Taraklı ilçesi Kaymakamı Cihat Koç oldu. Koç’un 24 Kasım 2017’de ilçede açılışı yapılan şirkette “usulsüz faaliyet” yapıldığı yönündeki dilekçesi savcının harekete geçmesini sağladı. Koç’un 24 Kasım 2017’de Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği dilekçesinde, haberlerde adı geçen çiftlik sahiplerinin ilçe sınırları içerisinde Göynük yolu üzeri Yeniköy arkasında mavi yumurta üretmek üzere kümes satın aldığını, 4 Kasım 2017’de yapılan açılışa kendilerinin de davet edildiğini belirtti. İlçede açılış olduğu gerekçesiyle kendilerinin de programa katıldığını aktaran Koç, açılış esnasında şirket CEO’su olduğunu söyleyen Mehmet Aydın’ın, açılışa gelen yaklaşık 2 bin kişiye ve canlı yayın yoluyla yüz binlerce kişiye yaptığı konuşmanın, mevcut ortamın muhtevasının birtakım şüpheler oluşturduğunu kaydetti.

“KKTC menşeili şirket olduğu görülmüştür”

Kaymakam Koç, dilekçesinde şunları kaydetti: “Bir çeşit üyelik sistemiyle dahil olunan Çiftlik Bank adlı oyuna para yatırılarak çeşitli hayvanlar satın alındığı, inek, keçi, arı vs. hayvan portföyü olduğu, hayvanı aldıktan sonra yemin vs. de alınıp bakımlarının yapılıp, ürünlerinin satıldığı, kendi ifadeleriyle 300 bin üzerinde üyelerinin olduğu bir oyun üzerinden yüksek karlılık vaadiyle vatandaşların birikimleri oyuna kanalize edilmektedir. Yine Taraklı’da açılan tesisin dışarıdan görülebilecek yerlerinin tadilattan geçirildiği ancak içerisinde herhangi bir çalışma yapılmadığı da tarafımızdan gözlenmiştir. Yine söz konusu açılışta kendi amblemleriyle dağıttıkları sucuk, kaşar vb. ürünlerin başka küçük firmalara ürettirilerek sadece etiket yapıştırdıkları, şirketin üretim bazında bir faaliyetinin henüz olmadığı görülmüştür. Şirket yapısına bakıldığında faaliyetin Fame Game Hayvancılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi adına yürütüldüğü, bu şirketin Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi Cessas Plaza 2 Blok 4/21 Ümraniye İstanbul adresinde bulunan şirket olduğu ancak anılan 200 milyon lira ödenmiş şirketin yüzde 100 hisse sahibinin 100 bin dolar sermayeli KKTC menşeili ‘Fame Game Sowtware Limited Şirketi’ olduğu görülmüştür. Yukarıda anılan sebepleriyle bir çeşit saadet zinciri olduğu konusunda şüphe uyandıran şirket hakkında vatandaşlarımızın mağduriyetini önlemek adına kapsamlı bir soruşturmanın yapılmasını rica ederim.”

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisiyle ilgili Kaymakamlığın, “usulsüz faaliyet yürütüldüğü” yönündeki şikayeti üzerine Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Çolak (35), şirketin sahibinin eşi Sıla Aydın ve H.T. tutuklanmıştı. İstanbul’da 7, Bursa’da 6, Çanakkale, İzmir, Balıkesir, Manisa ve Malatya’da birer kişi olmak üzere 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, yakalanan 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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