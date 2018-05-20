Serdar Denktaş korkuttu... Hastaneye kaldırıldı

DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş dün akşam göğüs ağrısı şikayetiyle Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine yatırıldı.



Rauf Denktaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde; "Dün akşam hafif bir göğüs ağrısı sebebiyle babam Serdar Denktaş kontrol maksatlı olarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne gelmiştir. Kendisinin durumu gayet iyidir şu anda yanındayız. Kontrol maksatlı tetkikleri yapılacaktır. İlgilerinden dolayı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu hekim, hemşire ve görevli personele teşekkür ederiz."