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Serdar Denktaş: Memleketin bu haline seyirci kalamam, Temmuz'da partimizin duyurusunu yapacağız

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Deneyimli siyasetçi Serdar Denktaş, “Yenilik sadece yeni isimler değildir” diyerek, geçmişteki tecrübeleriyle gençlerin enerjisini birleştiren bir oluşum inşa ettiklerini söyledi. Denktaş, Temmuz ayında vizyon ve ekiplerini açıklayacaklarını duyurdu.
Serdar Denktaş: Memleketin bu haline seyirci kalamam, Temmuz'da partimizin duyurusunu yapacağız

Serdar Denktaş, Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs programının canlı yayın konuğu oldu. Denktaş kendisi hakkında “eskiyi temsil ediyor” eleştirilerine yanıt vererek, “Yenilik sadece yeni isimler demek değildir. Öyle olmadığını geçmişte tecrübe ettik. Yenilik vizyon demektir, çözüm üretecek proje ve programlar demektir. Bunların hepsini ben geçmişte ortaya koydum. Şimdi de yeni partimizle ortaya koyuyoruz. Bu ülkedeki sayısız yeniliğin altında benim imzam var. O günler için hayal olan icraatları ben tüm eleştirilere ve karşı çıkmalara rağmen hayata geçirdim. Şimdi de devlet yönetimi tecrübemle, çözüm üreten ve orta yolu bulan anlayışımla gençlerin de enerjisini ortaya koyacağı bir oluşum inşa ediyoruz” dedi.

“BEN MEMLEKETİN BU HALİNE SEYİRCİ KALAMAM”

Denktaş, yeni siyasi parti girişimi hakkında “sen bir kenarda kalsaydın da gençlerin önünü açsaydın” eleştirilerine yanıt vererek; “Ben memleketin bu haline seyirci kalamam. Ben o kişi değilim. Ülkemizin pırıl pırıl, çok başarılı gençlerinin kapısını çaldım. Harekete geçmeleri gerektiğini söyledim. Başka formüller de denedim. Ancak kimsenin elini taşın altına koymadığı bir durumda, ülke en baştan en aşağıya kadar yolsuzluklarla sarmalanmışken, herkes bu kadar umutsuz ve mağdurken, ekonomi en kötü zamanlarını yaşarken, devlet yönetimsizlikle başbaşayken ben bir köşede oturayım istiyorlar. Ben bunu yapacak son kişiyim” diye konuştu.

“KİMSEYLE ŞAHSİ BİR MESELEM YOK”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve hükümete yönelik eleştirilerinin kişisel bir meseleye indirgenmeye çalışıldığını belirten Denktaş, hiç kimsenin şahsına bir eleştiri getirmediğini, kimseyle bu şekilde bir kişisel meselesi bulunmadığının altını çizerek, “Benim meselem şahıslarla değil, ben bu kişilerin temsil ettikleri makamları hakkıyla temsil edemediklerini, ülkeyi bir yönetimsizliğe sürüklediklerini söylüyor ve bunu eleştiriyorum. Yoksa kimseye bir öfkem yok. Öfkem, içinde bulunduğumuz sistemsizliğe ve yönetimsizlik anlayışınadır” dedi.

“TEMMUZ AYI İÇİNDE VİZYONUMUZU VE EKİBİMİZİ AÇIKLAYACAĞIZ”

Yeni partisinde yer alan kadroyu, parti vizyonunu ve programlarını Temmuz ayı içinde açıklayacağını belirten Denktaş, “Önceki seçimlerde yapılan taktikler bugün hala uygulanıyor. İsmi duyulan arkadaşlar hemen baskı altına alındı. Böyle olunca memleketin esas sorunlarını konuşmayı bırakıp bu küçük hesaplarla uğraşmak zorunda kalıyorduk. O nedenle bu aşamaya kadar hızlı ve baskı altında kalmadan ilerleyebilmek için isim açıklamadık.  Temmuz ayı içinde partimizin duyurusunu yapacağımız bir basın toplantısı düzenleyerek tüm halkımıza duyuracağız” dedi.

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