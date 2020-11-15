Serdar Denktaş: Ne destek ne de bakanlık için kimseyle görüşmedim

Serdar Denktaş, kendisinin kurulacak olan UBP-DP-YDP Azınlık Hükümetine destek vereceğine ilişkin ve hükümet kurma görüşmelerinin kendisinin ikinci bir bakanlık talep etmesi üzerine çöktüğüyle ilgili iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu söyledi

Kendisinin kurulacak olan UBP-DP-YDP Azınlık Hükümetine destek vereceğine ilişkin ve hükümet kurma görüşmelerinin kendisinin ikinci bir bakanlık talep etmesi üzerine çöktüğüyle ilgili iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu ifade eden Denktaş, “Ben kimseyle ne destek ne de bakanlık konusunda görüşmedim. Kimse beni arayıp bu konularda bir şey sormadı” dedi.