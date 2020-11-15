  • BIST 1.291
  • Altın 465,487
  • Dolar 7,6523
  • Euro 9,0460
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1621 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı

Serdar Denktaş: Ne destek ne de bakanlık için kimseyle görüşmedim

» »
Denktaş iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu söyledi
Serdar Denktaş: Ne destek ne de bakanlık için kimseyle görüşmedim

Serdar Denktaş, kendisinin kurulacak olan UBP-DP-YDP Azınlık Hükümetine destek vereceğine ilişkin ve hükümet kurma görüşmelerinin kendisinin ikinci bir bakanlık talep etmesi üzerine çöktüğüyle ilgili iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu söyledi

Kendisinin kurulacak olan UBP-DP-YDP Azınlık Hükümetine destek vereceğine ilişkin ve hükümet kurma görüşmelerinin kendisinin ikinci bir bakanlık talep etmesi üzerine çöktüğüyle ilgili iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu ifade eden Denktaş, “Ben kimseyle ne destek ne de bakanlık konusunda görüşmedim. Kimse beni arayıp bu konularda bir şey sormadı” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UBP-DP-YDP hükümet çalışmaları ÇÖKTÜ!14 Kasım 2020 Cumartesi 21:43
  • Hüseyin Özgürgün UBP-DP-YDP azınlık hükümeti kabinesinde Bakan mı oluyor?14 Kasım 2020 Cumartesi 21:29
  • DP Vekili Çağman'dan hükümete HAYIR, "Arıklı ve Zaroğlu'nuın bakan olmasına onayım yoktur"14 Kasım 2020 Cumartesi 20:33
  • Mutluyakalı: Ekleme çıkarma ile kurulan hükümet "piknik hükümeti" olarak anılacak14 Kasım 2020 Cumartesi 19:56
  • 3 Partiden azınlık hükümeti konusunda uzlaşı14 Kasım 2020 Cumartesi 19:41
  • Arıklı: “Bu işi bu akşam bitirmeye çalışacağız”14 Kasım 2020 Cumartesi 19:23
  • Bakan Pilli:Toplam 1621 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı14 Kasım 2020 Cumartesi 19:09
  • Bakan Pilli:Toplam 1621 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı14 Kasım 2020 Cumartesi 19:08
  • UBP-DP-YDP Başkanları UBP Genel merkezinde bir araya geldi14 Kasım 2020 Cumartesi 18:59
  • HP Genel Başkanı Yenal Senin'den 15 Kasım mesajı14 Kasım 2020 Cumartesi 18:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti