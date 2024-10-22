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Serdar Denktaş: Parlamenter Sistem çöktü, Başkanlık Sistemi şart!

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Eski Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, Parlamenter Sistemin çöktüğünü, ‘çağdaş’ Başkanlık Sistemine geçilmesi gerektiğini söyleyerek, “Mevcut sistemde UBP gidecek, CTP gelecek, CTP gidecek UBP gelecek, ama sonunlar devam edecek” dedi.
Serdar Denktaş: Parlamenter Sistem çöktü, Başkanlık Sistemi şart!

Serdar Denktaş, Parlamenter Sistemin artık çöktüğünü ve Başkanlık Sistemine geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Postası’na konuşan eski Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, mevcut Parlamenter Sistemin artık çökertildiğini işaret ederek, Seçim Yasası’nda düzenleme gerektiğini ve Parlamenter Sistem yerine ‘çağdaş’ bir Başkanlık Sistemine geçmek gerektiğini belirtti.

 

“UBP GİDECEK, CTP GELECEK, CTP GİDECEK UBP GELECEK, AMA SONUNLAR DEVAM EDECEK”

Başkanlık Sisteminin vatandaşa da çok iyi anlatılması gerektiğinin altını çizen Denktaş, mevcut sistemde sorunların aynen devam edeceğinden bahsetti.

Parlamenter Sistemde tıkanıklarla karşı karşıya kalındığına dikkat çeken Serdar Denktaş, çağdaş bir Başkanlık Sisteminde yapılacak iyi bir düzenleme ile Meclis’in daha güçlü bir denetim mekanizmasına kavuşturulması gerektiğini işaret etti.

“Bugünkü sistemde UBP gidecek, CTP gelecek veya CTP gidecek UBP gelecek, ama sonunlar hep devam edecek” diyen Denktaş, “Ancak Başkanlık Sisteminde, sorumlunun kim olduğunu bileceğiz. Bakanlar Meclis içinden olmayacak” ifadelerini kullandı.

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