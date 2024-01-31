Serdar Denktaş: Rum tarafının bizim için hazırladığı 14 maddelik öneri paketi insan haklarımızı nasıl gasp ettiklerinin itirafıdır

Hristodulidis tarafından hazırlanan “Kıbrıslı Türklere Yönelik Hazırlanan 14 maddelik öneri paketi” ile ilgili görüşlerini kaydederek, "Rum tarafının bizim için hazırladığı 14 maddelik öneri paketi insan haklarımızı nasıl gasp ettiklerinin itirafıdır" ded

Rum Yönetimi Lideri Hristodulidis tarafından hazırlanan “Kıbrıslı Türklere Yönelik Hazırlanan 14 maddelik öneri paketi” ile ilgili görüşlerini aktaran Serdar Denktaş, “Rum tarafı bizim için hazırlamadı bu önerileri, Birleşmiş Milletler’i muhatap kabul edip onlara şirin görünmek için hazırladı. Bu 14 madde insan haklarımızı nasıl gasp ettiklerinin itirafıdır” dedi.

Denktaş, KKTC’nin de BM temsilcisine bir takım önerileri sunması gerektiğini ve bu insan hakları gaspının anlatılması gerektiğini belirterek, “Bizim de Birleşmiş Milletler temsilcisine bunu anlatmamız gerekir. Bizim de tek taraflı atabileceğimiz adımların hazırlanıp bu temsilcinin önüne konulması lazımdı ama böyle bir hazırlık var mı bilmiyorum.” dedi.

Federasyon tartışmalarının denenmiş olduğunu ve artık geride kalması gerektiğini belirten Denktaş, “Federasyon konusunda ısrarcı olmak doğru değil, bunu yıllarca denedik artık siyasi eşitliği yeniden tanımlayacak başka bir çalışma geliştirmeliyiz. Güneydekiler kendi tartışmalarını sürdürürken, Kıbrıs konusunda tek bir ağızda birleşmeyi başarabiliyorlar. Biz ne kendi içimizde ne dışarıya karşı fikir birliğinde olamıyoruz. Bu yaklaşımı bir an önce düzeltmeliyiz” diye konuştu.

“ANKARA’NIN ÇOK GÜÇLÜ DESTEĞİNİ ALACAĞIZ”

Federasyoncular ve devletçiler olarak ülke siyasetinin ikiye ayrıldığını söyleyen Denktaş, bu iki kutbun arasında ortak bir çözüme gidilebileceğini, ülkesinin geleceğini, insanını, devletini düşünen herkesin bu ortak noktada bir araya gelmesi gerektiğini belirterek “Tek sesle, bir ortak noktada buluşup, dünyaya duyurmak mümkün. Eğer kendi içimizde bir mutabakata varırsak, Ankara’nın çok güçlü desteğini alacağımız kesin olarak bildiğimiz bir şey” dedi.

“SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNE İHTİYACIMIZ VAR”

Serdar Denktaş, bu zamana kadar uygulanan politikaların ülkeyi bir adım bile ileri götürmediğine ve temelde bir sistem sorunu olduğuna dikkat çekerek, anayasa değişikliği, seçim sistemi değişikliği ve bununla beraber başkanlık sistemine geçişin gerekliliğini belirtti. “Başkanlık sistemi kuzeyimizdeki ve güneyimizdeki başkanlık sistemlerinden ibaret değil, biz kendimize özgü işleyebilen, düzgün bir başkanlık sistemi için oturup konuşmalıyız. Birbirimizi suçlamakla bir yere varamadığımızı görmemiz lazım. Artık anlamamız gereken şey şu ki; mevcut sistemimiz tamam değildir. Sistemin getirdiği sıkıntılar bizi istenilen noktaya doğru değil, hiç düşünmediğimiz berbat bir yere doğru sürüklüyor. Fakat bütün bunları değişik kesimlerden arkadaşlarımızla, vatandaşlarımızla birlikte talep etmeliyiz.

Ve günün sonunda Güney ile kendimizi kıyasladığımızda onların dünyadan aldıkları yardıma rağmen, biz de hiç küçümsenecek bir noktada değiliz dediğimiz bir özgüveni yeniden kazanmalıyız” diye konuşan Denktaş, “Sorunlarımıza çareler vardır. Artık bir şeyleri değiştirip, insanlarımıza umut vermeliyiz. Yeter ki bir araya gelelim. Kamplaşma yerine, konuşup birbirimizi dinleyelim” diyerek yeni bir sistem inşa etmenin gerekliliğine dikkat çekti.