Serdar Denktaş: Sabah ilk iş Sayın Başsavcıyı ziyarete geldim

"Afrika Gazetesi’nin yaptığı bana göre ifade özgürlüğünü aşan, bir ülkenin milli değerlerine alenen hakaret etmek suretiyle provokasyon yapmaktır"

Serdar Denktaş sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, Afrika gazetesinin dünkü manşetiyle ilgili olarak başsavcıyla görüştüğünü duyurdu.

"Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için önemli bir gün. Sabah Mecliste yemin törenimiz var ancak bence bundan çok daha önemli bir mesele var. O da bu ülkenin gerçek bir hukuk devleti olduğunu hatırlamak. İşte bu sebeple sabah ilk iş Sayın Başsavcıyı ziyarete geldim. Bu ülkede ifade özgürlüğünün nerede başlayıp nerede bittiği bir hukuk meselesidir. Bu bakımdan Sayın Başsavcı ile görüşerek konunun derhal hukuksal olarak incelenmesini talep ettim. Toplumun çok büyük kısmının değerlerine sorumsuzca, provokatif ve hoyratça saldırmak ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemez. Afrika Gazetesi’nin yaptığı bana göre ifade özgürlüğünü aşan, bir ülkenin milli değerlerine alenen hakaret etmek suretiyle provokasyon yapmaktır. Bu provokasyonu yapan gazete kadar, bunu fırsat bilip de hukuk dışında hareket etme niyeti olanlara da tepkimiz sert olacaktır. Bu ülkede yasalar vardır, mahkemeler vardır, DEVLET vardır ve herkese gereken ceza neyse verilir..."