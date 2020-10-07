  • BIST 1.152
  • Altın 477,340
  • Dolar 7,8635
  • Euro 9,2550
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1 yeni vaka

Serdar Denktaş: "Sandıklara sahip çıkın, her türlü oyunun oynanma riski var"

» »
Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, halka oy kullanacakları sandıklara sahip çıkmaları gerektiği çağrısı yaparak, "Sandıklarda gözlemciler açısından sıkıntılar var. Orada her türlü oyunun oynanma riski var.''
Serdar Denktaş: "Sandıklara sahip çıkın, her türlü oyunun oynanma riski var"

Diyalog TV'de bir programa katılan Denktaş "Müthiş bir bilinmezlik var. Öyle bir şeyler yaşıyoruz ki bir sabah kalktığımızda ortada devleti yok görürsek şaşırmayacağım. Onun için bütün halkımıza sesleniyorum;bu topraklar bizim vatanımız madem bu vatan toprakları üzerinde bir devletimiz var iradenize sahip çıkın. Hepsinden önemlisi bu yaşananlardan sonra herkes birer gözlemci olarak kendini kabul etsin sandıklara sahip çıksın. Bu belli ki başka yere doğru gidiyor. Herkes o sandıklardan ilçe seçim kuruluna kadar dört sandıklara dört elle sarılsın. Cünkü bu yaşadıklarımız yaşanacak şeyler değildi bunları yaşadığımıza göre başka şeyler de görebiliriz. Her vatandaş sandığa gitmeli ve oyuna sahip çıkmalıdır" ifadelerini kullandı.

Savcılık Yüksek Kurulu'nu da göreve çağıran Denktaş "Devlet matbaasının başına polis değil  Savcılık Yüksek Kurulu 24 saat orada kalacak savcıları görevlendirmesi lazım. Sandıklarda gözlemciler açısından sıkıntılar var. Orada her türlü oyunun oynanma riski var. Bu ülkenin her vatandaşı sadece oyuna değil sandığına sahip çıkmalıdır. O kadar önemli bir noktaya geldi" dedi.

Denktaş sandıklarda neler olabileceğine yönelik bir soruya da "Fazladan önceden pusula basıp insanlara dağıtmaktan tutun sandık kaybetmekten tutun her şey beklenebilir. Bu hırs çünkü durmayacak belli ki tamam değil. neresinden bakarsak bakalım tamam değil onun için diyorum her vatandaş oy kullandığı sandığa sahip çıksın, her vatandaş kendini birer gözlemci olarak görsün" diye yanıt verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maliye Bakanı:“Karantina masraflarını hükümetimiz karşılayacak”07 Ekim 2020 Çarşamba 16:49
  • UCN'den Maraş bildirisi07 Ekim 2020 Çarşamba 16:41
  • HP'li Bakanlar yazılı istifalarını Başbakan'a halen sunmadı!07 Ekim 2020 Çarşamba 16:33
  • Sağlık Bakanlığı duyurdu: Casinolar, barlar ve masaj salonları açılıyor07 Ekim 2020 Çarşamba 16:10
  • Gitar virtüözü Eddie Van Halen yaşamını yitirdi07 Ekim 2020 Çarşamba 16:00
  • YKP son siyasal gelişmeleri değerlendirdi07 Ekim 2020 Çarşamba 15:42
  • BKP Genel Başkanı İzcan:'Talimatla yönetilmenin sonu budur'07 Ekim 2020 Çarşamba 15:40
  • Denktaş: Verilen bunca mücadele ne oldu?07 Ekim 2020 Çarşamba 15:35
  • HP'nin hükümetten çekilme kararı sonrası UBP Parti Meclis'i toplanıyor07 Ekim 2020 Çarşamba 15:31
  • Akıncı: Sandığa giderek yurttaşlık görevimizi yerine getirelim07 Ekim 2020 Çarşamba 15:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti