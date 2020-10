Serdar Denktaş: "Sandıklara sahip çıkın, her türlü oyunun oynanma riski var"

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, halka oy kullanacakları sandıklara sahip çıkmaları gerektiği çağrısı yaparak, "Sandıklarda gözlemciler açısından sıkıntılar var. Orada her türlü oyunun oynanma riski var.''

Diyalog TV'de bir programa katılan Denktaş "Müthiş bir bilinmezlik var. Öyle bir şeyler yaşıyoruz ki bir sabah kalktığımızda ortada devleti yok görürsek şaşırmayacağım. Onun için bütün halkımıza sesleniyorum;bu topraklar bizim vatanımız madem bu vatan toprakları üzerinde bir devletimiz var iradenize sahip çıkın. Hepsinden önemlisi bu yaşananlardan sonra herkes birer gözlemci olarak kendini kabul etsin sandıklara sahip çıksın. Bu belli ki başka yere doğru gidiyor. Herkes o sandıklardan ilçe seçim kuruluna kadar dört sandıklara dört elle sarılsın. Cünkü bu yaşadıklarımız yaşanacak şeyler değildi bunları yaşadığımıza göre başka şeyler de görebiliriz. Her vatandaş sandığa gitmeli ve oyuna sahip çıkmalıdır" ifadelerini kullandı.

Savcılık Yüksek Kurulu'nu da göreve çağıran Denktaş "Devlet matbaasının başına polis değil Savcılık Yüksek Kurulu 24 saat orada kalacak savcıları görevlendirmesi lazım. Sandıklarda gözlemciler açısından sıkıntılar var. Orada her türlü oyunun oynanma riski var. Bu ülkenin her vatandaşı sadece oyuna değil sandığına sahip çıkmalıdır. O kadar önemli bir noktaya geldi" dedi.

Denktaş sandıklarda neler olabileceğine yönelik bir soruya da "Fazladan önceden pusula basıp insanlara dağıtmaktan tutun sandık kaybetmekten tutun her şey beklenebilir. Bu hırs çünkü durmayacak belli ki tamam değil. neresinden bakarsak bakalım tamam değil onun için diyorum her vatandaş oy kullandığı sandığa sahip çıksın, her vatandaş kendini birer gözlemci olarak görsün" diye yanıt verdi.