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Serdar Denktaş: Şikayetimiz Denktaş’ın mezarında fotoğraf çeken gençle ilgili değil, yöneticilerle ilgilidir

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Denktaş, Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarında fotoğraf çekilmesi sonrası bir kişinin teminata bağlanmasıyla ilgili olarak, “Aile ve Denktaş Vakfı adına şikayetimiz bu gençle ilgili değil, o bölgeye sahip çıkmayan yöneticileredir” ifadelerini kullandı.
Serdar Denktaş: Şikayetimiz Denktaş’ın mezarında fotoğraf çeken gençle ilgili değil, yöneticilerle ilgilidir

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş, Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarında fotoğraf çekilmesi sonrası bir kişinin teminata bağlanmasıyla ilgili olarak, “Aile ve Denktaş Vakfı adına şikayetimiz bu gençle ilgili değil, o bölgeye sahip çıkmayan yöneticileredir” ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti’nin (DP) eski Genel Başkanı Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Denktaş’ın anıt mezarında fotoğraf çektiği gerekçesiyle teminata bağlanan Bünyamin Dönmez’le ilgili açıklama yaptı.

Birkaç gün önce Bünyamin Dönmez’in arabasının satış ilanı için Denktaş anıtı önünde bir fotoğraf çekerek ilan verdiğini kaydeden Denktaş, “Polis aileye ulaşarak şikayet dilekçesi talep etti. Yurt dışındaydım. Direkt bana ulaşmaları için Pazartesi’ni beklemelerini istedim” dedi.

Denktaş, Bünyamin Dönmez’e teşekkür ederek, “Oradaki eksikliği bilmeden yaptığı bir hareketle ortaya çıkarmış oldu” ifadelerini kullandı.

Denktaş, konuyla ilgili şu soruları yöneltti:

“1-Orası aile mezarlığı mı yoksa devletin kurucusuna ait bir kamu yeri mi?

2-Aileden talep ettiğiniz şikayeti Cumhurbaşkanı’ndan, Başbakan’dan talep ettiniz mi?

3- Bu makamlar şikayetçi değilse biz neden şikayetçi olalım?

4-Orada bekçi olarak duran polise mezar odasının dışında hiçbir yere karışma diyen hangi makam?

5-Habersiz gelen misafirlere mezar odasını açması için bıraktığımız anahtarı aileye iade edin emrini veren hangi makam?”

İlgili gence tekrar teşekkür eden Denktaş, “Bilmeden yaptığı bir hareketle bu konuları kamuoyu ile paylaşma imkanı verdiği için. Aile ve Denktaş Vakfı adına şikayetimiz bu gençle ilgili değil, o bölgeye sahip çıkmayan yöneticileredir” dedi.

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