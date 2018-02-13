Serdar Denktaş şimdi de "mücadeleci" oldu

Denktaş: Halkın genel beklentisini karşılayabilmek için mücadele ortaya koyduk

Maliye Bakanı Serdar Denktaş Meclis Genel Kurulu’ndaki hükümet programı görüşmeleri sırasında kürsüye çıkarak eleştirileri yanıtladı.

Serdar Denktaş muhalefetin hedef ve niyetinin güvenoyu oylamasını Perşembe gününe uzatmak olduğunu belirterek, niyetleri bütçenin geçmesini oyalamaksa bunu bilmek istediklerini anlattı…

Bütçe geçirilmeden ülkeyi erken seçime götüren partinin eleştiri yapmasını eleştiren Denktaş, dönemin ana muhalefetinin bütçeyi geçirmek için esneklik gösterirken buna karşı çıkanın da UBP olduğunu söyledi…

4 partinin koalisyon kurduğunu ve uzlaşmanın bazı noktalarda geri adım atmak olduğunu kaydeden Denktaş, ben en çok oy aldım haklı benim demenin yaklaşımının doğru olmadığını, demokrasinin en güçlünün değil en güçsüzün de haklı olabileceğini anlamak demek olduğunu belirtti…

Denktaş, halkın genel beklentisini karşılayabilmek için mücadele ortaya koyacaklarına değinerek, bunun önümüzdeki dönemde yapılacak icraatlara bağlı olduğunu ve kendisinin başaracaklarına inandığını söyledi…

“Daha güçsüz ama daha samimi bir ekibe inanarak yola çıktık” diyen Denktaş, bu riski almanın gerekli olduğuna inandığını ifade etti…

Denktaş, ucuz politika yapmadan ülkenin ihtiyacının konuşulması gerektiğini vurguladı…

Denktaş, Ercan Havalimanı konusunda da ihale şartları yerine getirilmezse devletin kayyum atayarak havaalanını geri alacağını, eksik yatırımları yapmaları için şirkete ihtar gittiğini de söyledi…

Geçitkale Havaalanı’nın ise daha önce ihale edildiğini, ihaleyi alanın uyması gereken kurallar bulunduğunu ve bunların araştırılacağını kaydeden Denktaş, kendisinin inandıklarından geri adım atmayacağını ve hükümetin kendisinin arkasında olacağına emin olduğunu belirtti….

Denktaş, Harç zamlarının 2 ay önce yapılması gerektiğini ancak seçim nedeniyle ertelendiğini, ilk toplantıda önlerine geleceğini, kendilerine bunun için zam hükümeti dememesini istedi…

Belediyelerin borçları konusunda da Denktaş, borç ödemelerinin ertelenmesinin nedeninin bu sürede ne yapılacağını tartışmak olduğunu söyledi…

Denktaş, ülkede 70’li yıllardan itibaren hükümet programlara yazılanların nelerinin uygulanıp uygulanmadığını araştırmasını isteyerek, hükümetin aynı görüşte olmadığı tek konunun Kıbrıs konusu olduğunu söyledi…

Adanın Kuzeyini yani kendisi için KKTC’yi güçlendirmek, ayakta tutmak ve her alanda güçlü kılmanın hedefleri olduğunu belirten Denktaş, her kesimden düşünceye saygı göstermenin önemini vurguladı…

İstihdam artıracak önlem yok eleştirisine karşı, ek mesai yerine polis, sağlık ve gümrükte rotasyonun nasıl getirilebileceğinin düşünmek gerektiğini daha önce de söylediğini kaydeden Denktaş, bunun reddedildiğini kaydetti.

Kıbrıs konusunun hükümetin gündeminde olmadığının doğru olduğunu ancak bunun seçimin gündeminde de olmadığını söyleyen Denktaş, hükümetin iç sorunları ortadan kaldırmak konusunda mutabık kaldığını anlattı.