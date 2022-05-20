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Serdar Denktaş: Sine-i millet kararı ile ilgili açıklama yaptı

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Sine-i millet kararı HP'ye bir fayda getirmez
Serdar Denktaş: Sine-i millet kararı ile ilgili açıklama yaptı

Eski milletvekili Serdar Denktaş, Halkın Partisi’nin Sine-i Millet kararını sosyal medya hesabından değerlendirdi. Serdar Denktaş,  Halkın Partisi’nin Sine-i Millet kararını siyaseten alınabilecek  en yanlış karar olduğunu belirtti. Denktaş, Sine-i Millet kararının memlekete ve HP'ye getireceği bir fayda olmadığını söyledi.

Denktaş’ın açıklamasının tamamı şöyle:

SİNE-İ MİLLET KARARI NE GETİRECEK

Üç milletvekilinin istifası eğer Cumhuriyet meclisince kabul edilirse Haziran ayında ara seçim yapılacak demektir. Ara seçimin sonucunda ya UBP ya CTP vekil sayısını üç artıracak demektir. Mevcut seçim sistemi üç sandalyeninde bir parti tarafından kazanılmasını sağlar. Sonuç: UBP tek başına iktidar veya CTP/DP/YDP alternatifinin oluşması. Netice olarak siyaseten alınabilecek en yanlış karar alınmıştır. Bu kararın ne HP'ye ne memlekete getireceği bir fayda yoktur

 
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