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Serdar Denktaş: Siyasette Kutuplaşma Oy Devşirme Aracı Olmamalı

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Deneyimli siyasetçi Serdar Denktaş, katıldığı bir yayında önemli açıklamalarda bulundu.
Serdar Denktaş: Siyasette Kutuplaşma Oy Devşirme Aracı Olmamalı

Denktaş, ülke siyasetine dair eleştirilerini dile getirirken, mevcut kutuplaşmanın yalnızca oy toplama amacıyla körüklendiğini belirtti. “Kamplaşmalara hiçbir zaman inanmadım. Mutlaka bir ara yol bulunacağına inanıyorum” diyen Denktaş, sorunun temelinin Kıbrıs sorunu veya dış politikadan ziyade iç politikadan kaynaklandığını vurguladı ve bu durumun derhal sona ermesi gerektiğini ifade etti.

Denktaş, ülkedeki demokratik kırılganlıkların mevcut sorunların bir kısmını tetiklediğini belirterek, oluşturulan kurumların liyakate dayanmadığını, aksine tarafgirlik ilkesiyle hareket edildiğini eleştirdi. Bu durumun, bürokraside büyük bir tıkanıklığa yol açtığını kaydetti.

Ekonomi konusuna da değinen Denktaş, asgari ücretin artmadan fiyatların yükseldiğine dikkat çekti. “Bunlar düzeltilebilir veya kontrol altına alınabilir şeyler ama niyet, cesaret ve vizyon gerekiyor” diyen Denktaş, pahalılık ve elektrik sorunlarının şu anki en önemli problemler arasında olduğunu ifade etti.

İki toplumlu iki kesimli federasyon hakkında da değerlendirmelerde bulunan Denktaş, “Bu çözümü Rum tarafı asla kabul etmek istemiyor” diyerek, zorla inandırma çabasının boşuna olduğunu vurguladı. İki devletli çözüm çağrısı yapanların, öncelikle kendi devletlerine inanmaları gerektiğinin altını çizdi. “İçerde muhalif sesler elbette olacaktır. Ama yüzde 65 gibi bir kesim birleşirse, dünya bizi ciddiye almaya başlayacaktır” şeklinde konuştu.

Mali konularda ise “Bütçede kaynak yok denmesine asla inanmam” ifadesini kullanan Denktaş, Türkiye’nin verdiği katkıların doğru yerlere yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Sosyal konut projelerinin hayata geçirilmesi gerektiğini ama bunun bir mantık çerçevesinde yapılmadığını ifade etti.

Siyasi yaşamı boyunca haksızlık ve iftiralara maruz kaldığını dile getiren Denktaş, “Umudumu yitirmiyorum. Hala umudum var ve o umudu ileri taşımak için uğraş veriyorum” dedi. Özel radyo ve televizyonların açılması, internetin yaygınlaşması gibi yenilikçi projelerin arkasında olduğunu hatırlatarak, geçmişteki cesaret gerektiren adımlara dikkat çekti.

Denktaş, gelecekte de halkı için çalışmaya ve umut taşımaya devam edeceğini belirtti.

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