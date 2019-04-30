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Serdar Denktaş 'tan "yıllarca İsviçre gibi düşünüp, Amerika gibi harcayıp, KKTC'de yaşadığımızı unuttuk" açıklaması

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Serdar Denktaş 'tan "yıllarca İsviçre gibi düşünüp, Amerika gibi harcayıp, KKTC'de yaşadığımızı unuttuk" açıklaması
Serdar Denktaş 'tan "yıllarca İsviçre gibi düşünüp, Amerika gibi harcayıp, KKTC'de yaşadığımızı unuttuk" açıklaması

İşte o açıklama:

 Dün mecliste 28 yıllık sorun olarak önümüzde duran KIB-TEK ve devlet arasındaki alacak-verecek tartışmasını sonlandıran ek bütçe görüşmeleri, muhalefetin; "bu sorunu çözdünüz, ihtiyat sandığı ile sigortaların arasındaki sorununu da neden çözmediniz' sorusuna cevaben, "yıllarca İsviçre gibi düşünüp, Amerika gibi harcayıp, KKTC'de yaşadığımızı unuttuk" şeklinde verdiğim cevap mecliste bulunan vekillere yönelikti. Ancak basının bunu yansıtmaması sonrasında sosyal medya beni saldırı hedefi haline getirdi. Normaldir, alışkınım Üstüne alınan herkese teşekkür ederim.

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