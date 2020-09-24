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Serdar Denktaş: Tatar bu manipülatöre prim veriyor

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Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş UBP adayı Ersin Tatar'ı hedef aldı ve Gezici araştırmaya prim vermekle suçladı..."Halkı aptal yerine koyanlara yine halkın sandıkta gereken cevabı tam 17 gün sonra vereceğinden hiç şüphem yoktur."
Serdar Denktaş: Tatar bu manipülatöre prim veriyor

İşte Serdar Denktaş'ın açıklaması;

Gezici Araştırma bilindik saçmalıklarından bir yenisi ile Kıbrıs Türk Halkının iradesini nafile bir şekilde şekillendirme çabalarının devam ettiğini gülerek izliyoruz.

Asıl üzüntü verici bu ülkeyi yönetmek konusunda iddiası olan ve halen hükümetin başındaki kişi olan Ersin Tatar’ın bu manipülatöre prim vererek kendi halkını kandırmaya çalışmasıdır.

Kıbrıs Türk halkının verdiği bir makamı işgal ederken o halka sistematik bir şekilde yalan söyleme ve söyletme çabası bu halka yapılabilecek en büyük kötülüktür, hatta ihanettir.

Mensubu olmaktan hep gurur duyduğum Kıbrıs Türk insanı bu yalanları ve Ersin Tatar’ın son çırpınışlarını görebilecek kadar akıllıdır. Halkı aptal yerine koyanlara yine halkın sandıkta gereken cevabı tam 17 gün sonra vereceğinden hiç şüphem yoktur.

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