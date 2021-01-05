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Serdar Denktaş Vekilliğe ELVADA diyor... Artık aday olmaycak....

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Serdar Denktaş, sıradaki seçimde aday olmayacak: “Artık zamanı geldi...”
Serdar Denktaş Vekilliğe ELVADA diyor... Artık aday olmaycak....

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş, BRT’de katıldığı ‘14. Saat’ programında Pembe Paşaoğluları’nın sorularını yanıtladı.

“Yok, gerçekten artık zamanı geldi” ifadelerini kullanarak bir daha Milletvekilliği yapmayacağını söyleyen Serdar Denktaş, 31 yıldır Milletvekili görevinde bulunduğunu belirtti.

Sorulan soru üzerine 'siyaseti bırakmadığının' altını çizen Denktaş, "Siyaseti bırakmıyorum milletvekilliğinden çekiliyorum" ifadelerini kullandı.

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