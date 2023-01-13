  • BIST 5.051,73
  • Altın 1150.536
  • Dolar 18.781
  • Euro 20.3632
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Serdar Denktaş: Yazı olmasa büstün Denktaş’a ait olduğu belli değil

» »
“Atatürk Atatürk’e, Denktaş Denktaş’a benzemiyor, saygı bu değildir” diyen Serdar Denktaş, kurduğu devleti yönetenlerin Rauf Raif Denktaş’a gereken vefayı göstermediğini kaydetti.
Serdar Denktaş: Yazı olmasa büstün Denktaş’a ait olduğu belli değil

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın oğlu ve Demokrat Parti’nin (DP) eski genel başkanlarından Serdar Denktaş, Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşma yaptı.

Denktaş, bugün babası ve ülkenin kurucusu Rauf Raif Denktaş’ı buruk, mahçup ve üzgün şekilde andıklarını ifade etti.

Huzurunda kendisi anarken yeniden cesaretlendiklerini dile getiren Denktaş, “Yaşanmakta olan zorlukların sona ereceğine olan inancımızı büyüttüğümüz bir an yaşıyoruz” dedi.

“ATATÜRK ATATÜRK’E, DENKTAŞ DENKTAŞ’A BENZEMİYOR"

Büstün altında Rauf Raif Denktaş’ın söylediği ‘söyleyin onlara burası bağımsız bir cumhuriyet’ yazısı olmasa büstün üstündeki kişinin kim olduğunun belli olmadığının özellikle altını çizen Denktaş, “Atatürk Atatürk’e, Denktaş Denktaş’a benzemiyor, saygı bu değildir” dedi.

Denktaş, “Ölümünün 11. yılında Sayın Kurucu Cumhurbaşkanım Denktaş’a kurduğu devletin yönetimi gereken saygıyı ve vefayı göstermedi” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'de büst tartışması! "Olmamış"13 Ocak 2023 Cuma 12:10
  • YKP: Sünni İslam dayatması tek başına laiklik sorunu değil, istirdat projesinin bir parçasıdır!13 Ocak 2023 Cuma 12:04
  • Birleşmiş Milletler'in Adadaki Mevcut Gerçeklerden Uzak Kaldığı Ortadadır13 Ocak 2023 Cuma 12:04
  • “Denktaş, hiç kuşkusuz tarihe damga vurmuş bir lider”13 Ocak 2023 Cuma 11:23
  • Arıklı, kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı13 Ocak 2023 Cuma 11:16
  • Öğrenci ehliyetleri 31 Mart’a kadar uzatıldı13 Ocak 2023 Cuma 11:13
  • Taçoy:''Sen rahat uyu “Toros” emanetin emin ellerde... "13 Ocak 2023 Cuma 11:00
  • Nazlı: Kadının ve Emeğin Birlikte Özgürleşmesi İçin Mücadele Verilmeli13 Ocak 2023 Cuma 10:53
  • Kış Aylarında Oluşabilecek Yangın Risklerine Karşı Dikkatli Olalım!13 Ocak 2023 Cuma 10:46
  • KKTC Karadeniz Kültür Derneği'nden Rauf Raif DENKTAŞ’ın Vefat Yıldönümü Mesajı13 Ocak 2023 Cuma 10:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti