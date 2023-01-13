Serdar Denktaş: Yazı olmasa büstün Denktaş’a ait olduğu belli değil

“Atatürk Atatürk’e, Denktaş Denktaş’a benzemiyor, saygı bu değildir” diyen Serdar Denktaş, kurduğu devleti yönetenlerin Rauf Raif Denktaş’a gereken vefayı göstermediğini kaydetti.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın oğlu ve Demokrat Parti’nin (DP) eski genel başkanlarından Serdar Denktaş, Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşma yaptı.

Denktaş, bugün babası ve ülkenin kurucusu Rauf Raif Denktaş’ı buruk, mahçup ve üzgün şekilde andıklarını ifade etti.

Huzurunda kendisi anarken yeniden cesaretlendiklerini dile getiren Denktaş, “Yaşanmakta olan zorlukların sona ereceğine olan inancımızı büyüttüğümüz bir an yaşıyoruz” dedi.

“ATATÜRK ATATÜRK’E, DENKTAŞ DENKTAŞ’A BENZEMİYOR"

Büstün altında Rauf Raif Denktaş’ın söylediği ‘söyleyin onlara burası bağımsız bir cumhuriyet’ yazısı olmasa büstün üstündeki kişinin kim olduğunun belli olmadığının özellikle altını çizen Denktaş, “Atatürk Atatürk’e, Denktaş Denktaş’a benzemiyor, saygı bu değildir” dedi.

Denktaş, “Ölümünün 11. yılında Sayın Kurucu Cumhurbaşkanım Denktaş’a kurduğu devletin yönetimi gereken saygıyı ve vefayı göstermedi” ifadelerini kullandı.