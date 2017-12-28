Serdar Denktaş yine güldürdü: DP her zaman yeniliklerin partisiymiş

“Bir vizyon konulduğunda bunu ertesi gün gerçekleştirecek sihirli değnek yoktur. Değişim zaman alır”

Denktaş, “değişim zaman alır, Önderlik etmek, bu demektir. Siyasi parti olmak bunu gerektirir. Biz rüzgar nereden eserse o yana doğru söylemler yapmıyoruz. Siyasal önderlik bizim için çok farklı, düşüncemizi ortaya koyuyoruz, erken olabilir ama tartışılıyor. Bir noktadan sonra kimsenin konuşmaya cesaret edemedikleri tartışılmaya başlanıyor. Hem de ortaya kimin attığı unutularak tartışılıyor ve o düşünce bir süre sonra herkes tarafından kabul görüyor. İşte bu nedenle DP bu ülkede her zaman yeniliklerin partisi olmuştur” dedi.

Partisinin hükümet döneminde ortaya koyduğu performansın ortada olduğunu, bu durumun Türkiye’nin raporlarına da yansıdığını ileri süren Denktaş “Maliye ve Turizm Bakanlıklarında durum ortadadır. Denk bütçe, 13.maaşın ödenmesi, çifti ve hayvancılara yapılan ödemeler ile Maliye Bakanlığının icraatları ortadadır. Bundan Türkiye de çok memnundur, raporlara bu durum yansımıştır. Aynı şekilde Turizm Bakanlığı bağlamında da tarihin en yüksek rakamlarına ulaşılmıştır. Ancak Eğitim Bakanlığında aynı sonucu maalesef alamadık. Bunda da sorumlu bakanın bizim partiden görünürken aslında başka partiden olmasıdır” dedi.

DP üzerinde her seçim dönemi olduğu gibi yine çirkin oyunların oynandığına işaret eden Denktaş “hükümetteki başarı ortada, halk bunun farkında ‘DP’nin Partimiz dimdik yoluna devam etmektedir ve her seçim dönemi olduğu gibi yine seçimden başarı ile çıkılacaktır.”