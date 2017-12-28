  • BIST 114.480
  • Altın 157,158
  • Dolar 3,7685
  • Euro 4,5043
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

Serdar Denktaş yine güldürdü: DP her zaman yeniliklerin partisiymiş

» »
Serdar Denktaş yine güldürdü: DP her zaman yeniliklerin partisiymiş
“Bir vizyon konulduğunda bunu ertesi gün gerçekleştirecek sihirli değnek yoktur. Değişim zaman alır”

Denktaş, “değişim zaman alır, Önderlik etmek, bu demektir. Siyasi parti olmak bunu gerektirir. Biz rüzgar nereden eserse o yana doğru söylemler yapmıyoruz. Siyasal önderlik bizim için çok farklı, düşüncemizi ortaya koyuyoruz, erken olabilir ama tartışılıyor. Bir noktadan sonra kimsenin konuşmaya cesaret edemedikleri tartışılmaya başlanıyor. Hem de ortaya kimin attığı unutularak tartışılıyor ve o düşünce bir süre sonra herkes tarafından kabul görüyor. İşte bu nedenle DP bu ülkede her zaman yeniliklerin partisi olmuştur” dedi.

Partisinin hükümet döneminde ortaya koyduğu performansın ortada olduğunu, bu durumun Türkiye’nin raporlarına da yansıdığını ileri süren Denktaş “Maliye ve Turizm Bakanlıklarında durum ortadadır. Denk bütçe, 13.maaşın ödenmesi, çifti ve hayvancılara yapılan ödemeler ile Maliye Bakanlığının icraatları ortadadır. Bundan Türkiye de çok memnundur, raporlara bu durum yansımıştır. Aynı şekilde Turizm Bakanlığı bağlamında da tarihin en yüksek rakamlarına ulaşılmıştır. Ancak Eğitim Bakanlığında aynı sonucu maalesef alamadık. Bunda da sorumlu bakanın bizim partiden görünürken aslında başka partiden olmasıdır” dedi.

DP üzerinde her seçim dönemi olduğu gibi yine çirkin oyunların oynandığına işaret eden Denktaş “hükümetteki başarı ortada, halk bunun farkında ‘DP’nin Partimiz dimdik yoluna devam etmektedir ve her seçim dönemi olduğu gibi yine seçimden başarı ile çıkılacaktır.”  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 722,5 gram hintkeneviri ve 87 gram sentetik cannabinoid bulundu28 Aralık 2017 Perşembe 15:09
  • Akıncı, Polis Yasası ile Çiftçiler Birliği Yasası’nı imzaladı28 Aralık 2017 Perşembe 15:07
  • Durduran: “Haberleri soruşturmamak suçtur”28 Aralık 2017 Perşembe 15:06
  • Bazı sendikalar yarın eylem yapacak28 Aralık 2017 Perşembe 15:06
  • 2017’nin tamamlanmasına günler kaldı28 Aralık 2017 Perşembe 15:03
  • CTP piyango sonuçları28 Aralık 2017 Perşembe 10:13
  • SMS’den sonra kahve dağıtarak oy isteme devri28 Aralık 2017 Perşembe 07:50
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!28 Aralık 2017 Perşembe 07:45
  • Terazi burcu (24 Eylül – 23 Ekim)28 Aralık 2017 Perşembe 07:30
  • ULAŞTIRMA İÇİN “POLİTİKA” VE “EYLEM PLANI” GEREKİYOR!!28 Aralık 2017 Perşembe 06:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti